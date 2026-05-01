Piratage en voyage : Kaspersky dévoile les outils clés pour protéger son smartphone des cyberattaques

Vous attendez votre vol et vous vous connectez au Wi-Fi gratuit de l’aéroport pour tuer le temps. Sans le savoir, vous venez peut-être d’ouvrir grand la porte de votre smartphone aux pirates. Avec nos vies entières et professionnelles stockées dans nos poches, chaque connexion non sécurisée en voyage est une aubaine pour les cybercriminels. Pourtant, une parade redoutable, combinant deux technologies simples, permet de verrouiller instantanément vos données. Voici les astuces indispensables des experts de Kaspersky avant de faire vos valises.

Aujourd’hui, voyager sans connexion relève presque de la fiction. Que l’on parte pour un séminaire ou une escapade improvisée, le smartphone reste ouvert, les mails continuent d’arriver et les documents circulent. Résultat, la surface d’exposition explose. Les experts de Kaspersky tirent la sonnette d’alarme et proposent une approche simple, mais redoutablement efficace, pour éviter les mauvaises surprises numériques.

Sécurité numérique en voyage : une maturité qui s’installe

Bonne nouvelle pour les voyageurs connectés, se protéger en ligne ne relève plus du parcours du combattant. Les données de Kaspersky montrent une tendance claire : 93 % des utilisateurs dans le monde déclarent utiliser au moins une solution pour sécuriser leur vie numérique.

Cette progression traduit un changement profond des usages. Les voyageurs, qu’ils soient en déplacement professionnel ou en mode loisir, adoptent désormais des réflexes simples mais efficaces pour protéger leurs données, préserver leur vie privée et travailler sans interruption, peu importe le lieu.

Travail hybride et mobilité : la fin du bureau protégé

Premier bouleversement, la connectivité ne dépend plus d’un lieu fixe. Le travail hybride a fait exploser les frontières traditionnelles du bureau.

Aujourd’hui, un professionnel peut répondre à des emails depuis un aéroport, traiter un dossier depuis un café ou rejoindre une réunion depuis une chambre d’hôtel. Les appareils autrefois protégés derrière les pare-feu des entreprises circulent désormais partout, en permanence exposés à des environnements variés.

Ce changement crée une réalité simple, la sécurité ne suit plus le lieu de travail, elle dépend uniquement des pratiques de l’utilisateur.

Wi-Fi public : un confort qui coûte cher

Deuxième point critique : les réseaux Wi-Fi publics restent un piège sous-estimé. Malgré une sensibilisation croissante, ces connexions gratuites exposent encore les utilisateurs à des menaces bien connues. Les cybercriminels exploitent notamment :

les attaques de type interception de données (homme du milieu)

les faux réseaux Wi-Fi qui imitent des connexions légitimes

les portails captifs conçus pour récupérer identifiants et mots de passe

Dans la pratique, un simple accès non sécurisé peut suffire à compromettre des données personnelles ou bancaires. Le confort d’une connexion gratuite cache souvent un coût invisible : celui de la vulnérabilité.

Nouvelles technologies : eSIM et VPN changent la donne

Troisième évolution majeure : les solutions de connectivité et de protection ont gagné en maturité.

Les technologies comme l’eSIM simplifient la vie des voyageurs. Elles permettent une connexion immédiate à des réseaux mobiles fiables, sans dépendre des Wi-Fi publics instables ou risqués.

En parallèle, les services de VPN ajoutent une couche essentielle de protection en chiffrant les échanges de données. Cette combinaison eSIM + VPN devient aujourd’hui une base solide pour voyager connecté sans exposer ses informations sensibles.

Résultat, la sécurité numérique ne repose plus sur des gestes complexes, mais sur un écosystème d’outils accessibles et complémentaires.

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eSIM et mobilité numérique : la fin des contraintes de connectivité en voyage

Pendant longtemps, voyager avec son smartphone ressemblait à un compromis permanent. L’itinérance coûtait cher, les cartes SIM physiques compliquaient les démarches, et chaque déplacement à l’étranger commençait souvent par une course contre la montre pour trouver une boutique locale.

Aujourd’hui, ce modèle s’efface. La technologie eSIM transforme radicalement la donne. Le Mobile Economy Report 2026 de la GSMA prévoit une accélération massive du phénomène : 2,5 milliards de connexions sur smartphones compatibles eSIM d’ici 2028, et une part de 42 % de toutes les technologies SIM à l’horizon 2030. Autrement dit, la carte SIM physique vit ses dernières années de domination.

Voyage connecté : les avantages concrets de l’eSIM

Pour un voyageur, l’eSIM ne représente pas une simple évolution technique. Elle redéfinit l’expérience mobile à l’étranger.

Connectivité immédiate : L’utilisateur active son forfait avant même de partir. Ainsi, la connexion fonctionne dès l’atterrissage, sans stress ni recherche de réseau.

Simplicité et sécurité renforcées : L’achat d’un forfait via une plateforme en ligne comme Kaspersky eSIM Store évite les manipulations physiques et limite les risques liés aux points de vente inconnus.

Autonomie face aux Wi-Fi publics : L’eSIM permet de s’affranchir des réseaux Wi-Fi ouverts, souvent instables et vulnérables. Avec une couverture mobile désormais quasi universelle dans les zones urbaines, le voyageur garde un accès constant à Internet sans exposer ses données.

Flexibilité d’usage : Certains forfaits eSIM proposent une logique “sans expiration”. Les données non consommées restent disponibles pour les prochains déplacements. Le modèle devient plus intelligent, plus durable, et surtout plus économique sur le long terme.

VPN : la couche de sécurité indispensable au voyage numérique

La connectivité ne suffit pas. Elle doit s’accompagner d’une protection solide. C’est là qu’intervient le VPN. Si l’eSIM ouvre l’accès au réseau mobile, le VPN verrouille les échanges.

Il chiffre les données en transit et rend leur interception inutile pour un cybercriminel. Dans un environnement de mobilité permanente, cette protection devient stratégique, notamment pour les usages professionnels.

Les fonctions clés du VPN en voyage

Un VPN joue plusieurs rôles essentiels dans la sécurisation des communications :

Chiffrement des données en transit , quel que soit le réseau utilisé

, quel que soit le réseau utilisé Protection des identifiants et informations sensibles contre les interceptions

contre les interceptions Accès sécurisé aux environnements professionnels , sans exposition du réseau interne

, sans exposition du réseau interne Anonymisation de la navigation, grâce au masquage de l’adresse IP et de l’empreinte numérique

eSIM + VPN : le duo qui redéfinit la cybersécurité mobile

Pris séparément, l’eSIM et le VPN améliorent déjà fortement l’expérience utilisateur. Ensemble, ils posent un nouveau standard. L’eSIM assure la continuité de la connexion. Le VPN garantit l’intégrité des données.

Dans un contexte où les déplacements professionnels et personnels se confondent de plus en plus, cette combinaison devient une infrastructure de base. Simple, efficace, difficile à contourner.

Le voyage connecté ne tolère plus l’improvisation. Il exige désormais une architecture claire : accès rapide, réseau fiable, et sécurité intégrée par défaut.

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Cybersécurité en voyage : les bons réflexes pour une mobilité sans faille

Le secteur de la connectivité accélère vers un modèle plus intégré, presque industriel dans sa logique. Les plateformes évoluent désormais vers la “connectivité à la demande”, où données mobiles, sécurité et protection de l’identité se regroupent dans un même écosystème.

Cette évolution ne relève pas du marketing. Elle répond à une réalité terrain : les utilisateurs ne veulent plus jongler entre plusieurs outils. Ils veulent une solution fluide, cohérente et immédiatement opérationnelle.

Dans ce contexte, la convergence entre eSIM et VPN s’impose comme une réponse logique à un monde où la mobilité ne connaît plus de frontières.

Kaspersky eSIM Store : l’accès global simplifié

Dans cette dynamique, Kaspersky structure son offre autour d’un principe simple : rendre la connectivité accessible, rapide et sécurisée. Le Kaspersky eSIM Store permet aux utilisateurs d’acheter et d’activer une eSIM en quelques minutes, avec une couverture dans plus de 150 pays et régions.

Pour encourager l’adoption, un code promotionnel, KASPERESIM, offre 15 % de réduction sur l’ensemble des forfaits, hors offres illimitées. Une stratégie claire : abaisser la barrière d’entrée et accélérer la transition vers la connectivité mobile directe.

Sécurité intégrée : le VPN devient un standard, pas une option

L’évolution ne s’arrête pas à la connectivité. Les utilisateurs d’un abonnement Kaspersky Premium bénéficient également de Kaspersky VPN Secure Connection.

Cette approche illustre une tendance forte du marché : la sécurité ne fonctionne plus comme un module additionnel. Elle devient une couche structurelle, intégrée à l’usage quotidien.

Dans un environnement où les données circulent en permanence, cette logique ne relève plus du confort, mais de la nécessité.

Mobilité numérique : les règles d’or pour rester protégé

Le voyage numérique exige désormais une discipline simple, mais non négociable. Les experts recommandent une série de réflexes essentiels pour réduire les risques :

privilégier les données mobiles ou l’eSIM plutôt que les Wi-Fi publics

activer systématiquement un VPN fiable lors des connexions

désactiver les connexions Wi-Fi automatiques pour éviter les réseaux piégés

maintenir les appareils et applications à jour en permanence

activer l’authentification multifacteur sur les comptes sensibles

Ces pratiques ne relèvent plus de la prudence occasionnelle. Elles s’inscrivent dans une logique de base, au même titre que verrouiller ses bagages ou sécuriser ses documents de voyage.

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À propos de Kaspersky

Fondée en 1997, Kaspersky s’impose aujourd’hui comme un acteur mondial de référence en cybersécurité et en protection de la vie privée. L’entreprise revendique plus d’un milliard d’appareils protégés contre les cybermenaces émergentes et les attaques ciblées.

Son expertise en veille des menaces se traduit par le développement continu de solutions innovantes, destinées aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises, aux infrastructures critiques et aux institutions publiques.

Le groupe propose un portefeuille complet, allant de la protection de la vie numérique à des solutions professionnelles avancées, incluant des technologies Cyber Immune conçues pour répondre à des environnements à haut risque.

Aujourd’hui, Kaspersky accompagne des millions d’utilisateurs et près de 200 000 organisations à travers le monde dans la sécurisation de leurs données et de leurs systèmes. Pour en savoir plus : www.kaspersky.com