Piratage de comptes postaux : les autorités démantèlent un réseau d’escrocs en ligne

Les autorités de Sétif ont mis fin aux activités d’un réseau spécialisé dans l’escroquerie et le piratage de comptes postaux.

Ce réseau, composé de trois jeunes hommes âgés de 19 ans, a réussi à soutirer des sommes considérables à plusieurs citoyens en utilisant des méthodes frauduleuses.

Les escrocs opéraient donc principalement via les réseaux sociaux, où ils entraient en contact avec leurs victimes.

Ils parvenaient ensuite à exploiter des informations personnelles pour accéder aux comptes postaux des personnes ciblées. Une fois à l’intérieur des systèmes de traitement automatique des données, ils détournaient les fonds pour leur propre profit.

Une technique de piratage bien au point

Selon les informations recueillies, les membres du réseau utilisaient des techniques de manipulation pour inciter leurs victimes à leur faire confiance.

Ils leur promettaient divers avantages, tels que des sommes d’argent, des applications avancées ou des services en ligne. Toutefois, il s’agissait en réalité de manœuvres pour les piéger.

La brigade de lutte contre la cybercriminalité a pu identifier ce réseau après plusieurs plaintes déposées par des citoyens.

Ces derniers avaient été victimes de vols d’argent via leurs comptes postaux, après avoir été approchés sur les réseaux sociaux.

Les enquêtes, menées sous la supervision du parquet local de Sétif, ont révélé que les suspects utilisaient des liens malveillants pour pirater les comptes de leurs victimes et transférer d’importantes sommes d’argent.

Finalement, la brigade a réussi à localiser et arrêter les suspects, saisissant par la même occasion le matériel utilisé pour leurs activités criminelles, incluant des smartphones, des ordinateurs et une unité centrale. Les trois jeunes hommes ont été présentés devant la justice, accusés de fraude, piratage, et usurpation d’identité.