Un cancer de l’estomac, du côlon ou de l’ovaire ne reste pas toujours confiné à son organe d’origine. Des cellules tumorales se détachent parfois et colonisent le péritoine, la fine membrane qui tapisse la cavité abdominale et enveloppe les organes digestifs. Les médecins parlent alors de métastases péritonéales. La chimiothérapie classique, injectée dans une veine, atteint mal le péritoine : la barrière entre le sang et la membrane freine le passage des médicaments. Le pronostic s’en ressent, et les options manquent.

En 2011, des chirurgiens ont proposé une idée novatrice : pulvériser la chimiothérapie directement dans le ventre, sous forme de brouillard fin. Le traitement PIPAC, abréviation de chimiothérapie par aérosol intrapéritonéal pressurisé, associe une courte opération sous caméra et des doses réduites de médicament. L’intérêt réside dans le fait de concentrer l’action là où se trouvent les tumeurs et ménager le reste de l’organisme sans recourir à une chirurgie lourde.

Reste la question de son apport réel. La technique n’a pas encore le statut de traitement de référence, et le niveau de preuve progresse à petits pas. Entre espoir légitime et prudence scientifique, la PIPAC occupe une place singulière en cancérologie : mieux la connaître aide à poser les bonnes questions à l’équipe soignante.

Le principe de fonctionnement du traitement PIPAC

La PIPAC repose sur une logique simple : déposer le médicament sur place plutôt que de l’acheminer par le sang. Au cours d’une laparoscopie, le chirurgien introduit dans l’abdomen un dispositif qui transforme la solution de chimiothérapie en fines gouttelettes. Il gonfle la cavité au gaz carbonique et la maintient à 12 mmHg et à 37 °C pendant 30 minutes environ. La pression favorise la pénétration des molécules dans les tissus tumoraux.

Avant l’administration, le chirurgien explore la cavité, mesure l’étendue de la maladie et prélève des biopsies au besoin. Les médicaments, eux, n’ont rien d’inédit : les protocoles les plus répandus recourent à l’oxaliplatine seule ou à l’association cisplatine-doxorubicine, à doses faibles. Deux filtres retiennent ensuite l’aérosol avant son évacuation par le circuit d’air de l’hôpital.

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Deux autres approches visent aussi le péritoine, avec une logique différente. La chimiothérapie systémique diffuse les médicaments dans tout le corps par voie veineuse et permet de traiter les métastases situées hors de l’abdomen, mais s’infiltre mal dans le péritoine. L’HIPEC s’utilise en complément d’une chirurgie de réduction tumorale : le chirurgien fait alors circuler dans l’abdomen une solution de chimiothérapie chauffée.

La PIPAC, elle, s’appuie sur une opération plus légère, répétable à intervalles réguliers, qui n’exige pas l’ablation des tumeurs. Les séries publiées rapportent d’ailleurs un moindre traumatisme chirurgical, moins de complications et des séjours plus courts qu’avec l’HIPEC. En contrepartie, la technique ne traite que l’abdomen : une maladie étendue hors du péritoine échappe à son action.

La PIPAC s’adresse aux patients atteints de métastases du péritoine

La PIPAC s’adresse aux patients dont le cancer a gagné le péritoine. Introduite comme traitement palliatif pour les métastases péritonéales que la chirurgie ne peut pas retirer, elle vise d’abord les maladies avancées.

Les premiers essais portaient sur les cancers de l’ovaire et du côlon ; les indications étudiées se sont élargies depuis. Quelques équipes testent aussi la PIPAC avant une chirurgie, dans l’espoir de rendre opérable une tumeur qui ne l’était pas. Dans l’estomac, par exemple, la survie médiane en cas de métastases péritonéales varie de 2 à 9 mois, d’où l’intérêt pour d’autres approches.

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Les équipes médicales étudient la technique dans plusieurs cancers :

cancer de l’estomac ;

cancers colorectaux ;

cancer de l’ovaire ;

tumeurs de l’appendice ;

cancer du pancréas ;

; cancers des voies biliaires ;

mésothéliome péritonéal.

Un comité de chirurgiens, d’oncologues et d’autres spécialistes examine le dossier de chacun des patients : étendue de la maladie, état général, antécédents chirurgicaux et préférences du patient entrent dans la décision. Les médecins mesurent l’étendue des implants avec l’indice de carcinose péritonéale (PCI), un score que l’équipe établit pendant la laparoscopie : plus il est élevé, plus la maladie occupe de place dans l’abdomen. Les études retiennent des personnes encore assez autonomes, sans métastases en dehors de l’abdomen.

L’histoire chirurgicale du patient entre aussi en ligne de compte. Les opérations abdominales antérieures laissent parfois des adhérences, des brides cicatricielles qui compliquent l’accès à la cavité, et les spécialistes recommandent de tenir compte des chirurgies abdominales passées et d’une chirurgie avec HIPEC avant de poser l’indication. Une insuffisance d’organe avancée, une infection grave ou toute affection incompatible avec une laparoscopie conduisent à privilégier un autre traitement.

Le traitement se déroule sous anesthésie générale et se répète toutes les six semaines

Le jour de l’intervention, le patient reçoit une anesthésie générale en salle d’opération. Le chirurgien pratique deux petites incisions dans la paroi abdominale pour y glisser des trocarts, des tubes étanches qui donnent accès à la cavité. Le geste complet dure environ une heure et demie, dont une demi-heure d’exposition à l’aérosol.

Le séjour à l’hôpital reste court. Dans la plupart des protocoles, les patients passent une nuit sur place, parfois deux ou trois jours selon l’évolution. Quelques centres pratiquent même l’intervention en ambulatoire, à condition de bien contrôler la douleur. Antidouleurs et médicaments contre les nausées font partie du protocole.

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Après la sortie, le suivi compte autant que le geste. Le patient honore les rendez-vous de contrôle, prend ses médicaments comme prescrit, veille à son hydratation et adapte son activité physique aux conseils de l’équipe. Une fièvre, une douleur intense ou tout symptôme inattendu justifie un appel au médecin sans attendre.

La PIPAC se pratique en cycles. Les protocoles prévoient une séance toutes les six semaines, avec un scanner quatre semaines après chaque intervention pour juger de la réponse, et au moins trois cycles dans de nombreux essais. Si la maladie se stabilise ou régresse, l’équipe poursuit ; si elle progresse, elle revient à une chimiothérapie standard.

Chez certains patients, la PIPAC s’associe à une chimiothérapie par voie veineuse : la première cible l’abdomen, la seconde le reste de l’organisme. Certains protocoles interrompent la perfusion environ deux semaines avant l’intervention et une semaine après ; le calendrier varie selon le centre et le stade de la maladie. D’autres patients reçoivent la PIPAC seule.

PIPAC : une technique prometteuse mais encore à l’étude scientifique

Les promesses de la PIPAC tiennent à la répartition homogène du médicament dans la cavité, à sa meilleure pénétration dans les tumeurs et à une toxicité locale et générale faible. Les biopsies réalisées à chaque séance permettent en outre de suivre la réponse au traitement. La technique, mini-invasive, se répète sans l’agression d’une chirurgie lourde.

Comme toute opération sous anesthésie générale, la PIPAC comporte des risques. Les effets indésirables les plus décrits sont :

douleurs abdominales ;

nausées et vomissements ;

fièvre et fatigue ;

troubles digestifs passagers, diarrhée ou constipation ;

infection de la plaie ;

atteintes légères du rein, du foie ou de la moelle osseuse.

Les complications graves restent rares, mais elles existent : perforation de l’intestin, saignement ou incident lié à l’anesthésie. Dans une série de 108 patients et 230 interventions programmées, les auteurs ont recensé 14 complications peropératoires, dont 11 lésions intestinales. Dans une autre série, la morbidité globale atteignait 9 %, surtout des complications mineures.

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Reste la question décisive : la PIPAC améliore-t-elle la survie ou la qualité de vie par rapport à la chimiothérapie standard ? Une revue systématique de 1 980 patients et 4 454 procédures la juge faisable et sûre, mais rappelle que des études doivent encore la comparer au meilleur traitement de référence.

Tant que les essais randomisés n’ont pas tranché, les spécialistes ne la considèrent pas comme un traitement standard, et selon les pays, elle reste réservée aux essais cliniques.