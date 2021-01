Piégée par les flammes, une fille de 11 ans meurt brulée à Tizi Ouzou

Les services de la protection civile, de la wilaya de Tizi Ouzou ont annoncé, qu’une fille de 11 ans est morte,hier soir, piégée par les flammes dans une maison au village Ath Rahmoune, dans la commune d’Ath Yahia Moussa.

Selon la même source, les éléments de l’unité de la Protection civile, ont déposé son corps, à la morgue de l’hôpital de Draâ El Mizan.

Le communiqué de la Protection civile, précise également que, » Les murs et les plafonds de l’habitation, qui a brûlé, ont été noircis par les flammes et des effets vestimentaires, de la literie et des appareils électroménagers ont brûlé dans le feu ».

Les agents de la protection civile ont également sauvé et évacué, vers l’hôpital de Boghni, un homme âgé de 41 ans et deux filles, âgées de 08 et 12 ans, qui étaient gravement blessés et en état de choc, précise la même source.

Monoxyde de carbone : 28 personnes décédées par asphyxie depuis début janvier

Cent vingt-six (126) personnes sont décédées par asphyxie au monoxyde de carbone et plus de 2000 autres ont été secourues d’une mort certaine depuis janvier 2020.

Tandis que, Vingt-huit (28) personnes ont trouvé la mort et 557 autres ont été secourues suite à l’inhalation du monoxyde de carbone depuis le début du mois de janvier en cours .

Les baisses de températures et les conditions climatiques incitent les citoyens à l’utilisation massive des différents dispositifs de chauffage augmentant ainsi les risques d’asphyxie au monoxyde de carbone Co.