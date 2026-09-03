« Piégé dans un puits de 80 m » : Course contre la montre à El Bayadh pour sauver un enfant de 10 ans

Une véritable course contre la montre est engagée dans la wilaya d’El Bayadh. Les équipes de la Protection civile et les autorités locales sont pleinement mobilisées pour venir en aide à un jeune garçon de 10 ans, tombé accidentellement au fond d’un puits artésien asséché d’une profondeur de 80 mètres.

Le drame s’est produit au sein d’une exploitation agricole familiale située entre les routes nationales RN 107 et RN 47, sur le territoire de la commune d’El Ghassoul.

Face à la complexité extrême de la situation et à la profondeur vertigineuse de la cavité, l’opération de sauvetage se déroule sous la supervision directe et continue du wali d’El Bayadh, Noureddine Belaribi, présent sur le terrain aux côtés des autorités militaires, sécuritaires et locales.

Un dispositif technique et des renforts inter-wilayas

Pour mener à bien cette mission particulièrement délicate, un important dispositif humain et matériel a été immédiatement déployé.

Des engins lourds et des excavatrices de terrassement sont mobilisés pour procéder à un forage vertical parallèle afin de créer un accès sécurisé vers la victime.

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En parallèle, des équipements d’inspection spécialisés, notamment des caméras thermiques et des sondes pour puits, sont utilisés pour localiser précisément l’enfant et suivre son état de santé en temps réel.

Prudence extrême et prise en charge continue

Les unités d’élite du GRIMP, spécialisées dans la reconnaissance et l’intervention en milieux périlleux, se trouvent en première ligne, appuyées par des renforts inter-wilayas de la Protection civile venus de Mascara ainsi que par l’Unité Nationale d’Instruction et d’Intervention.

Sur le terrain, la progression des secours s’effectue avec une précaution chirurgicale afin d’éviter tout glissement de terrain ou effondrement des parois du puits, ce qui mettrait en péril la vie de l’enfant et des intervenants. Les travaux d’excavation parallèle se poursuivent ainsi sans relâche.

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Une équipe médicale reste mobilisée H24 sur les lieux afin de dispenser les soins d’urgence dès que le garçon sera extrait de la cavité. Un accompagnement psychologique et moral est également assuré auprès de la famille, suspendue au moindre progrès des travaux.

L’évolution de cette intervention suscite une vive émotion au niveau local et national, alors que l’ensemble des acteurs redouble d’efforts pour ramener l’enfant sain et sauf.