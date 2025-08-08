Pièces détachées d’origine : Le gouvernement agit face à la crise

Face à la pénurie et à la flambée des prix des pièces détachées automobiles, le ministère du Commerce extérieur a pris des mesures significatives pour stabiliser le marché et améliorer l’approvisionnement. Près de 1400 documents de domiciliation ont été accordés à 2129 entreprises, mobilisant un montant colossal de 805 milliards de dollars.

Cette initiative, selon le journal El Watan, vise à mieux fournir le marché national qui souffrait depuis longtemps d’un manque criant de ces produits essentiels.

Pourquoi les pièces détachées auto d’origine sont essentielles pour les conducteurs ?

Si la disponibilité et le prix restent au cœur des préoccupations, la qualité des pièces est un enjeu de sécurité majeur. Les professionnels du transport ont salué l’action gouvernementale tout en tirant la sonnette d’alarme sur la prolifération des pièces de contrefaçon. Ces dernières, souvent fabriquées avec des matériaux de mauvaise qualité, représentent un danger permanent sur les routes.

L’utilisation de ces pièces non conformes peut entraîner de graves conséquences :

Pannes soudaines : une pièce défectueuse peut céder sans prévenir, causant un arrêt du véhicule en plein trajet.

: une pièce défectueuse peut céder sans prévenir, causant un arrêt du véhicule en plein trajet. Usure prématurée : elles s’usent beaucoup plus vite que les pièces d’origine, entraînant des frais de réparation supplémentaires pour les automobilistes.

: elles s’usent beaucoup plus vite que les pièces d’origine, entraînant des frais de réparation supplémentaires pour les automobilistes. Risque d’accidents : des pièces critiques comme les freins, les systèmes de direction ou les pneus contrefaits peuvent être à l’origine d’accidents graves, mettant en danger la vie des passagers et des autres usagers de la route.

De nombreuses enquêtes et témoignages d’experts confirment d’ailleurs un lien direct entre l’utilisation de pièces non conformes et des accidents graves.

Un objectif clair : stabiliser le marché et répondre à la demande

Les transporteurs appellent désormais les autorités à renforcer la surveillance des importateurs pour s’assurer que seules des pièces d’origine soient distribuées sur le marché.

L’objectif est double : non seulement améliorer l’offre, mais surtout garantir que les conducteurs puissent entretenir leurs véhicules avec des pièces fiables, contribuant ainsi directement à la sécurité routière.

Cette mesure gouvernementale s’inscrit donc dans une démarche globale visant à protéger les consommateurs et à réduire les risques liés à l’utilisation de produits de contrefaçon. L’approvisionnement en pièces d’origine est perçu comme une étape cruciale pour protéger les vies sur les routes nationales.