Pièces automobiles : une usine de fabrication algéro-italienne bientôt implantée

Un pas significatif vient d’être franchi dans le secteur automobile en Algérie. Ce dimanche, un accord de coopération a été signé entre la Holding algérienne ASC (Algerian Chemical Specialities) et la société italienne Sigit. L’objectif de cette entente est la création d’une coentreprise dédiée à la production locale de composants en plastique et en caoutchouc pour l’industrie automobile.

Accord historique pour la production locale de pièces automobiles en Algérie

La rencontre cruciale s’est déroulée au siège d’ASC Holding entre le PDG, Samir Yahiaoui, et Lorenzo Manoni, directeur général technique et responsable du développement chez Sigit. Cette entreprise de renom se spécialise dans la fabrication de structures en plastique et en caoutchouc pour des géants de l’automobile tels que Fiat, Skoda, Volkswagen, et Geely.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des directives du ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique visant à intensifier le soutien à l’industrie automobile en Algérie et à accroître le « taux d’intégration nationale ».

La réunion a abouti à la signature d’un protocole d’accord entre ASC Holding et Sigit, jetant les bases d’une entreprise qui produira des pièces de rechange automobiles en Algérie. En plus de son activité principale, l’usine devrait, à terme, élargir son champ d’activité aux secteurs de la peinture et du verre.

Une première usine probablement implantée à Oran

L’emplacement probable de cette coentreprise serait la wilaya d’Oran, et son impact sur l’essor de l’industrie automobile en Algérie est considérable. En ce qui concerne la capacité de l’unité de production ainsi que la taille de l’investissement total, les détails n’ont pas encore été partagés par le groupe ASC.

Samir Yahiaoui a souligné l’importance stratégique de ce projet, notamment en préparation de l’arrivée des grands fabricants automobiles européens et asiatiques sur le marché algérien.

Lorenzo Manoni, de Sigit, s’est dit confiant quant au succès du projet et a assuré que sa société accompagnera l’Algérie dans « tous les aspects techniques », y compris le transfert de savoir-faire, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère dans l’industrie automobile algérienne.