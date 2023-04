Pièces automobiles en Algérie : vers une baisse conséquente des prix ?

Le président du Cluster Mécanique de précision Algérie, Adel Bensaci, a confirmé la disponibilité des pièces automobiles et une baisse de leurs prix atteignant les 30 % sur le marché national prochainement, en raison du retour de l’importation, et de nombreux concessionnaires à l’activité, a rapporté, hier le dimanche 23 avril 2023, a rapporté un média algérien arabophone.

D’après la même source, ce dernier a déclaré que la crise automobile de ces dernières années a jeté une ombre sur le marché des pièces détachées en Algérie, et la suspension des importations a provoqué une hausse sans précédent des prix et une forte pénurie d’accessoires automobiles, l’épuisement de tous les stocks à l’intérieur du pays, et le départ de nombreux concessionnaires de l’activité.

Adel Bensaci a également expliqué qu’après le retour de l’industrie automobile sur le devant de la scène, 20 opérateurs actifs dans le domaine de la sous-traitance automobile et de la mécanique ont été recensés sur le marché. Ajoutant ce que ce nombre devrait augmenter à 40 d’ici un an au maximum, puis il augmentera progressivement pour doubler, avec le retour de l’activité pour atteindre des chiffres significatifs au cas où les opérateurs seraient encouragés par les autorités.

Vers une baisse des prix des véhicules d’occasion en Algérie ?

Il y’a de cela quelques jours, ce même intervenant a déclaré s’attendre à ce que le marché des véhicules d’occasion se stabilise en Algérie d’ici 90 jours, au plus tard.

Attribuant cette stabilisation par l’encadrement de l’opération d’importation par les douanes et le ministère de l’Industrie, l’étude des dossiers d’octroi des licences d’importation de véhicules neufs, par le comité technique du ministère de l’industrie, ainsi que le début de la production locale à partir de décembre prochain au tard.

La baisse des prix des véhicules, annoncée récemment par Fiat, la mise en place d’un document délivré par les douanes, relatif au référentiel des prix des voitures de tourisme et utilitaires neuves, et la commercialisation avant la fin du premier semestre de 2023 des véhicules Opel et JAC, vont contribuer, à partir du deuxième semestre, à faire baisser les prix des voitures de différentes marques.

Adel Bensaci a appelé le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations à encadrer l’opération de vente de voitures d’occasion sur les marchés hebdomadaires et parallèles, et à mettre fin aux spéculateurs qui veulent que les prix des véhicules restent élevés.