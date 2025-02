Pièces auto : l’Algérie lance son 1ᵉʳ réseau national pour réparer un marché « en panne »

Dans une volonté affirmée de structurer et dynamiser l’industrie automobile en Algérie, le ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb, a annoncé le lancement du premier réseau national des pièces de rechange pour véhicules.

Cette initiative vise à regrouper tous les producteurs locaux de composants automobiles. Afin de renforcer l’intégration nationale et soutenir l’émergence d’un écosystème industriel solide.

L’annonce a été faite ce samedi 22 février 2025, lors d’une réunion regroupant des acteurs économiques de la filière. En présence du ministre de l’Économie, de la connaissance et des Start-up, Nourredine Ouadah. Ce projet inédit vise à répertorier tous les fabricants de pièces détachées afin d‘établir une cartographie précise du tissu industriel national.

L’Algérie lance un réseau national pour structurer le marché des pièces de rechange

L’objectif de ce réseau est à la fois d’assurer une meilleure organisation de la filière et de favoriser le développement de la production locale en réduisant la dépendance aux importations. Le ministère entend ainsi structurer la filière autour de deux axes principaux :

L’aspect technique , qui concerne les caractéristiques et les standards des pièces produites ;

, qui concerne les caractéristiques et les standards des pièces produites ; L’aspect organisationnel, qui vise à coordonner les efforts des différents acteurs pour garantir une production nationale compétitive ;

Homologation et certification : un impératif pour la filière automobile

L’une des priorités de cette nouvelle structure sera d’assurer la qualité et la conformité des pièces fabriquées localement. L’homologation et la certification des composants seront renforcées en collaboration avec des organismes spécialisés, tant au niveau national qu’international.

En effet, cette démarche permettra aux fabricants de répondre aux exigences des constructeurs automobiles. Qu’ils soient déjà implantés en Algérie ou qu’ils prévoient d’y investir.

Pièces auto : un soutien institutionnel pour dynamiser le « Made in Algeria »

De plus, le ministre de l’Industrie a affirmé que cette initiative s’inscrit dans la vision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Qui encourage l’investissement industriel et la promotion du « made in Algeria ». Afin de soutenir les industriels, un « bureau vert » sera mis en place au sein du ministère. Son rôle sera de traiter en urgence les dossiers des projets industriels structurants, notamment dans le secteur des pièces de rechange.

En somme, le ministre a insisté sur le rôle de ce réseau pour le développement de l’industrie automobile en Algérie. Une filière locale forte dans la fabrication de composants est un préalable indispensable à l’émergence d’une production nationale de véhicules. Il a par ailleurs appelé les start-up à s’impliquer dans ce projet, en apportant des solutions innovantes pour moderniser le secteur.