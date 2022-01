Pic d’Omicron en Algérie : le pronostic d’un spécialiste

L’épidémie du Coronavirus connait un rebond significatif ces derniers jours en Algérie. Le bilan quotidien des contaminations dépasse déjà la barre des 800 cas. Par conséquent, le pic épidémique lié au variant Omicron ne devra pas tarder à être atteint.

Intervenant sur la télévision nationale, le spécialiste de la Santé publique Dr Ahmed Kouache livre ses prévisions concernant le pic de propagation du variant Omicron en Algérie, tout en déplorant la réticence des citoyens à la vaccination.

Selon lui, le pic des contaminations au variant Omicron sera très fort compte tenu de la vitesse de propagation de ce variant et la faible affluence à la vaccination. Dans le même sillage, il prévoit que le pic sera atteint incessamment.

L’Omicron « on l’entend avant qu’on le ressente »

En outre, le spécialiste est revenu sur les symptômes les plus importants du nouveau variant et qui se manifestent avant l’apparition des autres symptômes de la maladie. En effet, il précise que l’Omicron « on l’entend avant qu’on le ressente ».

En effet, il explique le ce variant provoque une modification de l’intonation de la voix du patient soulignant que la phase d’incubation est 3 jours. Le spécialiste appelle également à l’utilisation du masque d’autant que les contaminés asymptomatiques sont les plus contagieux.

Ceci dit, il convient de noter que l’épidémie du Coronavirus reprend de plus belle en Algérie. Dans son dernier bilan quotidien, le ministère de la Santé a fait état d’un rebond significatif des contaminations qui dépassent désormais la barre des 800.

810 nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 435 guérisons et 12 décès ont été annoncés dans le bilan rendu public en fin de journée d’hier mardi. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 227559, celui des décès 6435 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 155627.