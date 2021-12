Pic de la 4e vague en Algérie : Dr Bekkat Berkani livre ses prévisions

L’Algérie fait face depuis plusieurs jours à la 4e vague du coronavirus. Si la situation semble plutôt clame pour le moment, à en croire les chiffres des bilans quotidiens, les jours à venir peuvent connaître une forte recrudescence selon des spécialistes.

Pour le président de l’Ordre des médecins Dr Mohamed Bekkat Berkani, la situation s’aggravera davantage durant les jours à venir. Il prévoit, en effet, une « forte augmentation des contaminations d’ici une semaine », et ce, à cause de l’absence des mesures préventives.

Dans un entretien accordé au quotidien arabophone Echaab, ce dernier explique que « contrairement à la 3e vague qui avait atteint rapidement son pic, la courbe des contaminations durant la 4e vague augmente progressivement ».

Actuellement, ajoute le même intervenant, « nous constatons, certes une augmentation des cas, mais sans pour autant atteindre le pic. Cela est probablement lié à la contamination d’un bon nombre d’Algériens durant la précédente vague à hauteur d’environ 40%, ce qui a engendré une éventuelle immunité naturelle ». Cette accalmie est également due, selon le même intervenant, à la vaccination de plus de 27% de la population contre le Covid-19 et le fait qu’un nombre important des contaminés durant la 3e vague n’étaient pas diagnostiqués.

« Le pic de la 4e vague dans une semaine à 10 jours »

Pour ce qui est de la situation épidémiologique actuelle, le président de l’Ordre des médecins prévoit « le pic de la 4e vague dans une semaine ou au plus tard dans 10 jours ». À ce propos, il estime que cela interviendra à cause des rassemblements de personnes à travers le pays ces derniers jours.

Ainsi, il ajoute que tous les indicateurs augurent que nous serons incessamment au rendez-vous avec le pic des contaminations. « La courbe actuelle ne tardera pas à être ascendante vu le non-respect des mesures préventives dans les lieux bondés… »

Pour ce qui est de l’éventualité d’une propagation du nouveau variant Omicron, Bekkat Berkani estime que « le fait que ce nouveau variant ait déjà fait son entrée en Algérie, fait que nous sommes menacés par forte sa propagation durant les jours à venir, vu sa vitesse de propagation ».

Or, il précise que sa dangerosité n’est pas encore confirmée, d’autant que les données et les études disponibles jusqu’à présent affirment qu’il est moins dangereux et moins virulent que les précédents.