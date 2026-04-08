PIB en PPP 2026 : une place de choix pour l’Algérie dans le classement arabe (FMI)

L’Algérie s’impose à la quatrième place du classement des plus grandes économies arabes en 2026 sur la base du PIB en parité de pouvoir d’achat (PPP), selon les estimations du Fonds monétaire international (FMI) issues de la base de données des Perspectives de l’économie mondiale d’octobre 2025.

Avec un PIB évalué à 915,79 milliards de dollars, le PIB de l’Algérie en PPP 2026 reflète une lecture différente de la taille réelle de l’économie, en intégrant les niveaux de prix internes plutôt que les seules fluctuations des taux de change.

Ce classement met en évidence un écart significatif entre la valeur nominale et la capacité réelle de production et de consommation du pays, telle que mesurée par le standard PPP utilisé par le FMI pour comparer les économies à l’échelle internationale.

PIB en PPP 2026 : le top 10 des plus grandes économies arabes selon le FMI

Selon les données du FMI, le classement des économies arabes en 2026 en PPP place l’Algérie derrière trois économies majeures :

Arabie saoudite : 2,85 trillions de dollars Égypte : 2,53 trillions de dollars Émirats arabes unis : 999,95 milliards de dollars Algérie : 915,79 milliards de dollars Irak : 739,13 milliards de dollars Maroc : 457,52 milliards de dollars Qatar : 410,58 milliards de dollars Koweït : 285,9 milliards de dollars Oman : 245,87 milliards de dollars Tunisie : 193,56 milliards de dollars

Ce positionnement confirme la place de l’Algérie dans le groupe des économies de grande taille au sein du monde arabe, avec un écart marqué par rapport à plusieurs pays du Maghreb.

PIB de l’Algérie en PPP 2026 : lecture du FMI et comparaison internationale

Le FMI précise que la parité de pouvoir d’achat constitue un indicateur permettant de mieux refléter la réalité économique interne, en neutralisant les distorsions liées aux taux de change.

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Dans cette lecture, le PIB de l’Algérie en PPP 2026 place le pays au 39e rang mondial, devant certaines économies avancées, dont la Suisse, estimée à environ 909,09 milliards de dollars selon le même critère.

Ce positionnement repose sur une méthodologie comparable utilisée par le FMI dans son rapport des Perspectives de l’économie mondiale d’octobre 2025.

Facteurs associés à la performance du PIB de l’Algérie en PPP 2026 selon les estimations internationales

D’après les éléments présentés dans les estimations du FMI et les données associées, plusieurs dynamiques économiques contribuent à ce positionnement :

L’évolution des recettes liées aux hydrocarbures, notamment le gaz naturel

Le renforcement des réserves de change

Le financement de projets dans les secteurs des mines et de l’industrie

La mobilisation des excédents liés aux exportations énergétiques

La progression de certains investissements industriels et de diversification

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Le FMI anticipe également une croissance de l’économie algérienne de 2,9 % en 2026, soutenue par des indicateurs macroéconomiques jugés solides dans ses projections.