Piaggio débarque en Algérie : le géant italien du scooter s’implante sur le marché national

La marque italienne Piaggio, icône du deux-roues en Europe, s’apprête à faire son entrée sur le marché algérien. Ce développement est le fruit d’un partenariat stratégique conclu avec Halil Commerce & Industrie (HCI), une entreprise familiale bien connue dans le secteur automobile en Algérie.

🟢 À LIRE AUSSI : Automobile en Algérie : Fiat s’allie à un partenaire italien de poids

Longtemps représentant du groupe Volkswagen via Sovac, puis concessionnaire officiel d’Opel et distributeur de Fiat et Citroën depuis 2023, HCI diversifie aujourd’hui ses activités en se lançant dans l’univers du deux-roues. Cette initiative intervient dans un contexte de rapprochement économique entre Alger et Rome, illustré notamment par l’inauguration de l’usine Fiat à Oran.

Scooters Piaggio : un nouveau souffle pour la mobilité urbaine en Algérie

En 2024, Piaggio a clairement affiché son intention de s’implanter durablement en Algérie. Cette ambition a été confirmée lors d’une rencontre entre le PDG du groupe italien, Matteo Colaninno, l’ancien ministre de l’Industrie Ali Aoun, et le conseiller économique de l’ambassade d’Italie, Antonion Boliti. L’objectif immédiat est de débuter l’importation de scooters Piaggio dans le pays, avant d’envisager l’assemblage local de deux-roues et de véhicules utilitaires légers, notamment les triporteurs.

🟢 À LIRE AUSSI : Top 10 des géants mondiaux de l’auto en 2025 : FIAT crée la surprise en Algérie !



HCI a déjà lancé les démarches administratives et techniques nécessaires à la concrétisation de ce projet. Pour Piaggio, il ne s’agit pas de concurrencer les marques locales sur les segments populaires, mais plutôt de viser un marché plus haut de gamme. À l’heure où la production nationale de deux-roues est dominée par des entreprises comme VMS, reconnues pour leurs modèles abordables, Piaggio entend se positionner sur une clientèle plus exigeante, en quête d’élégance, de performance et d’authenticité.

Partenariat HCI–Piaggio : vers une production locale de scooters en Algérie

Avec ses scooters emblématiques au design raffiné et à l’ingénierie précise, la marque italienne mise sur son image premium pour séduire les amateurs de style et de qualité. Elle promet d’offrir une alternative exclusive dans un marché encore peu investi par le haut de gamme.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie bientôt terre d’assemblage pour Alfa Romeo ?

L’entrée de Piaggio ne représente pas seulement un lancement commercial, mais l’introduction en Algérie d’un symbole de l’art de vivre à l’italienne. Grâce à ce partenariat, HCI ambitionne de dynamiser la mobilité urbaine et de contribuer à une modernisation des modes de transport.

Un vent de « Dolce Vita » pourrait bientôt souffler sur les routes algériennes, alors que le pays poursuit sa transition vers une mobilité plus variée et tournée vers l’avenir.