Physicien à la NASA, Melikechi appelle les Algériens à la vaccination

L’Algérie traverse la pire crise sanitaire de son histoire. Les malades atteints de la covid-19 jonchent le sol des hôpitaux. Ces derniers débordent. La menace d’une pénurie d’oxygène sème la panique parmi les malades, mais aussi au sein des autres citoyens qui veulent se préparer au pire en achetant des bouteilles et des concentrateurs d’oxygène.

Face à cette situation, des appels fusent de toutes parts afin de sensibiliser les Algériens. Parmi ces appels, celui de l’éminent physicien à la NASA, Noureddine Melikechi. Ce dernier a lancé sur son compte tweeter ce qu’il a appelé un « appel du cœur et de la raison », exhortant les Algériens à aller se faire vacciner.

L’appel du cœur et de la raison du Pr Melikechi

“Appel du cœur et de la raison à la vaccination contre la Covid, à la distanciation physique et au port du masque”, a écrit le physicien sur Tweeter, ajoutant que “La vaccination peut avoir un impact substantiel sur l’atténuation de la pandémie Covid-19, même avec une protection limitée contre l’infection ».

Noureddine Melikechi a également affirmé que « le respect des interventions non pharmaceutiques (port de masque, distanciation, gel) est essentiel pour obtenir cet impact”. Le responsable à la NASA a enfin écrit, en anglais, à l’adresse des Algériens : « Please get vaccinated vs covid »… « S’il vous plait allez vous faire vacciner contre la Covid ».

Les vaccins sont désormais disponibles en Algérie. Il est à rappeler aussi que selon les spécialistes et les responsables, le vaccin demeure la seule solution pour surpasser et contenir l’épidémie, et ainsi éviter une réelle hécatombe.

Face à l’ampleur du drame, les hôtels ainsi que plusieurs autres infrastructures vont être mobilisés afin d’accueillir les malades atteins de covid-19 qui ont besoin d’être hospitalisés.