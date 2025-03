Photovoltaïque pour l’économie : d’une approche volontariste à une démarche structurée

Sous le Parrainage de Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de l’Energie, des Mines et des Energies Renouvelables, Green Energy Cluster Algeria a organisé, le mardi 25 février 2025, une Journée portant sur « les solutions photovoltaïques dédiées au secteur économique« . Réunissant plus de 180 participants venant du secteur économique, de différentes institutions publiques, ministères, agences et opérateurs, etc., la Journée a été ouverte par Madame la Cheffe de Cabinet du Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Energie chargé des Energies Renouvelables en présence de Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification de l’Assemblée Populaire Nationale (APN), représentant le Président de l’APN. De hauts responsables ont participé à cette manifestation.

Organisée sous forme d’une conférence jumelée à une exposition, les participants ont été conviés à suivre le déroulement de la Journée jalonné par 3 temps forts animés par des panélistes auxquels il était demandé de :

Poser la problématique & Offrir des Solutions ;

Faire découvrir des expériences inédites portées par des acteurs de l’Oil & Gas Pharma, Industrie et Services ;

Ebaucher des perspectives en mesure de créer les conditions pour l’émergence d’un nouveau segment appelé solaire photovoltaïque décentralisé et/ou distribué à fort potentiel économique.

Porté par des précurseurs dans l’industrie du carton ondulé, le pharma, l’oil & gas et le service, ce segment fait face à des contraintes qui empêchent l’émergence d’un marché du solaire PV dédié : des tarifs très bas de l’électricité conventionnelle, l’absence de mécanismes incitatifs pour investir dans ce créneau, l’absence d’investissement dans ce créneau par l’opérateur public Sonelgaz qui s’est focalisé sur les grandes centrales au sol et l’absence d’une stratégie nationale de décarbonation. En conséquence de quoi, la part de solaire photovoltaïque destiné au secteur économique est très marginale, non visible et non répertoriée dans les statistiques nationales.

Afin de créer un nouveau segment porteur de valeur ajoutée et de postes d’emploi, des recommandations ont été formulées appelant à :