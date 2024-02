[PHOTOS & VIDÉOS] Les Algériens célèbrent la NEIGE à Chréa, Tikjda et Theniet El Had

L’Algérie a connu une météo exceptionnelle ce week-end (du samedi 24 février 2024), avec des chutes de neige importantes qui ont affecté plusieurs wilayas du nord et du centre du pays.

Des lieux emblématiques comme Chréa (wilaya de Blida), Tikjda (wilaya de Bouira) et Theniet El Hadet (wilaya de Tissemsilt) ont été transformés en paysages hivernaux spectaculaires, attirant des familles de tout le pays pour profiter de cette rare beauté.

Ainsi, Chréa, dans la ville des Roses, s’est parée d’un blanc immaculé ce samedi, offrant un spectacle féérique aux habitants et aux visiteurs. La neige, tombée en abondance, a recouvert les paysages d’un tapis blanc, créant une atmosphère paisible et magique.

Outre la beauté saisissante du paysage hivernal, ces chutes de neige ont également apporté de la joie aux citoyens de ces wilayas. Les enfants se sont précipités dehors pour jouer à en perdre l’haleine, construisant des bonhommes de neige et s’adonnant à des batailles de boules de neige.

Les adultes, quant à eux, ont immortalisé ces moments précieux avec des photos, les partageant aussitôt sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram.

Les autorités locales veillent au grain

Par ailleurs, les autorités locales ont joué un rôle crucial pour garantir la sécurité des visiteurs et le bon déroulement de ces journées exceptionnelles. Des agents de la protection civile et de la gendarmerie nationale étaient présents sur place, veillant à la fluidité de la circulation et portant assistance aux personnes en cas de besoin.

Si les chutes de neige ont connu un retard cette année, elles n’en restent pas moins une bénédiction pour ces régions. Elles permettront d’améliorer la qualité des sols et d’assurer une meilleure production agricole, une source d’espoir pour les agriculteurs.

Cet épisode neigeux exceptionnel a donc été un véritable moment de bonheur et de partage pour les Algériens. Il a permis aux familles de se retrouver et de profiter de la beauté des paysages enneigés, tout en nourrissant l’espoir d’une saison agricole fructueuse.