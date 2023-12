Photos de ZARA inspirées de la guerre à Gaza : les internautes appellent au boycott

La récente campagne publicitaire de la marque espagnole de vêtements ZARA a provoqué un tollé mondial en raison de son caractère controversé, suscitant l’indignation pour ce que beaucoup considèrent comme une exploitation de la souffrance des Palestiniens à Gaza.

ZARA a dévoilé jeudi dernier une série d’images sur son compte officiel Instagram, déclenchant une vague de désapprobation sur les réseaux sociaux. La marque a lancé sa campagne publicitaire en utilisant des images de linceuls blancs, de cadavres et de cercueils, avec des scènes de destruction associées à une carte de la Palestine.

Selon certains observateurs, la conception de l’annonce de ZARA semble être inspirée par des scènes de destruction, de cadavres et de linceuls symbolisant les musulmans avant leur enterrement, des images que le monde entier voit quotidiennement à Gaza en raison de l’agression d’Israël continue depuis 65 jours.

Il est à noter que les Algériens aussi ont appelé à ce boycott, on a pu constater depuis hier, de nombreux influenceurs et créateurs de contenus algériens qui ont clairement démontré leur position vis-à-vis de la campagne de la marque espagnole en appelant à un boycott sur le net mais aussi à ne plus acheter ses produits.

Appel au boycott de la marque

Le hashtag #BoycottZARA, en arabe et en anglais, a rapidement dominé les tendances dans plusieurs pays arabes, appelant à boycotter la marque, à l’instar des campagnes contre d’autres marques ayant soutenu l’occupation sioniste. Certains blogueurs estiment que les détails de l’annonce sont inspirés du génocide présumé subi par les habitants de Gaza.

Certains internautes ont exhorté les gouvernements arabes et islamiques à interdire la marque dans leurs pays, qualifiant la campagne de ZARA de ridicule et inhumaine. Suite à une large indignation sur les médias sociaux, l’entreprise a été contrainte de supprimer certaines images de ses comptes. Notons que la marque compte plus de 61 millions d’abonnés sur Instagram.

Ce n’est pas la première fois que les utilisateurs des médias sociaux arabes appellent au boycott de ZARA. En 2021, la principale styliste de la marque, Vanessa Perelman, avait ouvertement exprimé son soutien à l’entité sioniste en réponse à un mannequin palestinien, Qaher Harhash.

En conclusion, la campagne publicitaire insensible de ZARA a déclenché une réaction internationale négative, soulignant la nécessité pour les entreprises d’éviter de politiser et d’exploiter des tragédies mondiales sensibles. Le pouvoir des consommateurs s’affirme à nouveau, mettant la pression sur les marques pour qu’elles respectent des valeurs éthiques et humaines fondamentales.