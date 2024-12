Photos de l’année 2024 : Imane Khelif dans la sélection du géant CNN

Imane Khelif figure dans les photos les plus marquantes de l’année 2024, établie par le média américain CNN. La championne algérienne a marqué l’année en cours suite à l’acharnement féroce dont elle a été victime durant et après les Jeux Olympiques Paris-2024.

L’année 2024 touche à sa fin. Samedi dernier, à l’occasion du début du dernier mois de l’année en cours, le média américain CNN a dévoilé samedi 1ᵉʳ décembre son édition spéciale de « L’année en images ». Dans cette sélection des photos les plus marquantes de l’année, les événements les plus intenses des 12 derniers mois ont été immortalisés.

Comme toutes les années précédentes, 2024 a été marqué par plusieurs évènements. On peut citer, entre autres, les élections présidentielles américaines, les guerres en Ukraine et en Palestine occupée, ou encore, les Jeux olympiques de Paris.

Imane Khelif parmi les images marquantes de l’année 2024

Au milieu de ce flot d’images fortes de l’année 2024 figure celle d’Imane Khelif sur le ring. En effet, il s’agit une photo de célébration de joie de la championne algérienne après avoir sa victoire en finale de la boxe féminine aux Jeux Olympiques Paris-2024.

« La célébration de la boxeuse algérienne Imane Khelif après avoir remporté l’or. Durant la compétition, Imane Khelif a été la cible d’un torrent d’insultes en ligne. Une figure anti-trans de premier plan, des commentateurs de droite et des politiciens l’ont qualifiée à tort d’homme et ont utilisé la controverse pour alimenter la guerre culturelle plus large autour de l’identité du genre », a écrit CNN au-dessus de la photo.

Imane Khelif (25 ans), a été victime d’un acharnement féroce et malsain de plusieurs médias et personnalités du monde, qui ont remis en cause son genre. Mais la native de Tiaret a répondu aux détracteurs sur le ring, en s’offrant la médaille d’or, avant d’entamer les procédures judiciaires contre plusieurs personnalités pour cyberharcèlement après la fin des JO.

Les prochaines échéances en ligne de mire

Par ailleurs, Imane Khelif a repris le chemin des entrainements. Elle a opté pour les États-Unis pour effectuer un stage de préparation.

En effet, elle a annoncé son retour à l’entraînement dans une photo postée sur sa page Instagram officielle, en compagnie de ses deux entraîneurs, le Cubain Pedro Diaz et l’Algérien Mohamed Chaoua dans la ville américaine de Miami.

Après avoir accompli le boulot aux Jeux Olympiques Paris-2024, place maintenant aux prochaines échéances pour la championne algérienne. Son futur objectif, c’est évidemment les JO de 2028 à Los Angeles, où elle fera en sorte de défendre son titre de championne de la boxe féminine.