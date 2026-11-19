C’est l’un des motifs de rejet les plus fréquents lors d’une demande de visa Schengen pour la France : une photo d’identité non conforme. Sur les réseaux sociaux, la question des critères de la photo d’identité pour un visa Schengen France suscite de nombreux débats. Dimensions, arrière-plan, expression du visage : découvrez toutes les exigences officielles pour éviter un refus au guichet.

L’ancien consul général de France à Alger, Michel Dejaegher, aujourd’hui consultant expert en visas d’entrée et de séjour, a tranché la question mercredi 18 novembre. Dans une récente publication, il détaille les normes exactes en s’appuyant directement sur les textes de loi applicables.

Il précise que le portail officiel France-Visas a récemment mis à jour son guide visuel d’exemples de photos, élaboré sur la base des recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) relatives aux documents de voyage lisibles en machine.

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Demande de visa : quelles sont les normes exigées pour votre photo d’identité ?

S’agissant des dimensions, le référentiel officiel exige un format strict de 35 mm de largeur sur 45 mm de hauteur. À l’intérieur de ce cadre, le visage doit mesurer entre 32 et 36 mm, mesurés de la base du menton jusqu’au sommet du crâne (sans inclure la chevelure).

S’agissant de la lumière et des couleurs, le document exige un éclairage équilibré, sans surexposition ni sous-exposition. Le cliché doit offrir un bon contraste et être totalement exempt d’ombres portées, tant sur le visage qu’en arrière-plan. Quant au fond, il doit impérativement être uni et de teinte claire (bleu clair ou gris clair), le blanc pur étant strictement proscrit.

Dans le cadre d’une demande de visa Schengen, les couvre-chefs sont interdits, à l’exception des motifs religieux : le port du voile islamique est ainsi admis. « Ils devront toutefois permettre de voir les éléments du visage du bas du menton au haut du front. Le pourtour du visage devra également être distinct ».

S’agissant du port de lunettes, le référentiel impose des règles strictes : les montures épaisses ainsi que les verres teintés ou colorés sont formellement interdits. De plus, la monture ne doit en aucun cas masquer les yeux et le cliché doit être totalement exempt de reflets sur les verres.

Des critères alignés sur les normes du document 9303 de l’OACI

Michel Dejaegher, aujourd’hui consultant spécialisé dans les questions de visas, rappelle que le code communautaire des visas stipule que, « lorsqu’il introduit une demande, le demandeur présente une photographie conformément aux normes établies dans le règlement (CE) nᵒ 1683/95 établissant un modèle type de visa ».

Par ailleurs, l’article 13 du Code des visas — consacré à l’intégration de la photo dans le système d’information sur les visas (VIS) — établit explicitement que : « Les exigences techniques concernant la photographie sont conformes aux normes internationales définies dans la 6ᵉ édition du document 9303, partie 1, de l’OACI. »

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