Phosphate, engrais, chemin de fer : Tebboune accélère sur deux mégaprojets stratégiques

Le président de la République a présidé ce lundi 1ᵉʳ juin 2026 une réunion de travail de haute importance consacrée exclusivement au suivi des grands projets structurants dans les secteurs des hydrocarbures, de la pétrochimie et des infrastructures de transport.

Selon un communiqué officiel de la présidence de la République, la rencontre a réuni les plus hauts responsables économiques du pays, parmi lesquels le Premier ministre Saïfi Ghrieb, le ministre d’État chargé de l’Inspection générale Mohamed Arkab (ministre d’État, ministre des Hydrocarbures), le ministre des Finances Abdelkrim Bouzered, ainsi que le gouverneur de la Banque d’Algérie Mohamed Lamine Lebbou et le PDG de Sonatrach Noureddine Daoudi.

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Pétrochimie : Le projet de phosphate intégré opérationnel début 2027

Le premier grand volet de cette réunion a été consacré à l’industrie des engrais et de la pétrochimie. Les discussions ont porté sur l’état d’avancement du complexe de production d’engrais phosphatés, ainsi que sur le mégaprojet de phosphate intégré destiné à la production d’ammoniac, d’urée, et d’engrais phosphatés et azotés.

Le communiqué de la présidence apporte des précisions majeures sur le calendrier de livraison de ces infrastructures industrielles clés, indiquant notamment que le projet de phosphate intégré entrera officiellement en phase de production au cours du premier trimestre de l’année 2027.

Ce démarrage, axé sur le volet logistique, coïncidera avec la finalisation des travaux d’extension du port d’Annaba, dont l’infrastructure sera pleinement prête à exporter ses premières cargaisons de phosphate durant cette même période.

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Chemin de fer « Alger – Tamanrasset » : Lancement des travaux en septembre 2026

L’autre décision phare de cette réunion de travail concerne le financement et le calendrier d’exécution du projet de ligne ferroviaire transsaharienne devant relier la capitale à l’extrême Sud, précisément jusqu’à Tamanrasset.

Le président de la République a tranché le calendrier opérationnel : le lancement des chantiers est fixé, au plus tard, pour le mois de septembre prochain. Afin d’optimiser les délais de réalisation, le projet sera scindé en trois chantiers majeurs lancés simultanément sur le terrain, à savoir un premier tronçon reliant Ouargla à In Salah, une deuxième section assurant la jonction entre In Salah et Tamanrasset, ainsi qu’un troisième chantier qui couvrira l’axe de Tamanrasset vers In Salah.

En réunissant autour d’une même table le pôle financier (Banque d’Algérie et ministère des Finances), le pôle industriel (Sonatrach et ministère des Hydrocarbures) et les autorités des collectivités locales (représentées par le ministre d’État Ibrahim Merad), le chef de l’État impose une coordination intersectorielle stricte pour garantir le respect des délais de ces projets vitaux pour la souveraineté économique et le désenclavement du grand Sud algérien.