Phishing : Kaspersky alerte sur une campagne ciblant les entreprises de la région MENA

Une demande de prix anodine, un échange de mails courtois, puis un lien pour consulter un document technique. Derrière ce scénario parfaitement rodé se cache une campagne de phishing industriel que les experts de Kaspersky ont formellement identifiée. Active depuis avril 2026, elle prend pour cibles des sites de production implantés dans plusieurs pays d’Europe et de la région MENA, avec l’objectif de dérober les identifiants professionnels des employés.

Une mise en scène soignée pour piéger les industriels

La force de cette attaque réside dans sa crédibilité. Tout commence par un e-mail rédigé en anglais, envoyé au nom d’un prétendu client désireux d’en savoir plus sur les produits de l’entreprise ciblée : tarifs, disponibilités, caractéristiques. Rien d’inhabituel pour un commercial ou un responsable des ventes.

Si la cible répond, le piège se referme progressivement. L’interlocuteur fictif envoie alors un lien, présenté comme donnant accès aux spécifications techniques d’un produit. Ce lien conduit en réalité vers une page de phishing imitant avec soin l’interface d’un service cloud de gestion de documents PDF, parfaitement reconnaissable aux yeux d’un utilisateur ordinaire.

L’étape finale est la plus décisive. Un formulaire d’authentification apparaît, réclamant l’adresse e-mail professionnelle et le mot de passe de l’utilisateur, sous couvert de « sécuriser l’accès au document ». Les identifiants saisis tombent directement entre les mains des attaquants.

Le spear phishing industriel, une menace qui gagne en sophistication

Ce type d’offensive ne relève plus de l’envoi massif et aveugle. Roman Dedenok, expert anti-spam chez Kaspersky, est formel : « Les campagnes de spear phishing sont de plus en plus sophistiquées. Les attaquants passent de schémas simples à des campagnes complexes en plusieurs étapes, ce qui augmente leurs chances de succès. Ils préparent également leurs attaques avec soin, en étudiant les organisations pour créer des scénarios crédibles, par exemple en adaptant leurs méthodes aux conditions opérationnelles du secteur industriel. »

L’expert pointe également le recours croissant à l’intelligence artificielle pour rédiger des e-mails convaincants ou automatiser certaines phases de l’attaque. Le résultat : des messages sans fautes, au ton professionnel, capables de tromper même des collaborateurs vigilants. Face à cette montée en puissance, Dedenok insiste sur la nécessité de combiner des solutions techniques robustes avec un renforcement de la cyber-littératie au sein des organisations.

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La région MENA, terrain fertile pour la cybercriminalité organisée

Cette campagne ne surgit pas dans un vide. La région Moyen-Orient et Afrique du Nord concentre depuis plusieurs années une activité cybercriminelle particulièrement intense. En mai dernier, l’opération Ramz coordonnée par INTERPOL et Kaspersky avait conduit à l’arrestation de 201 individus dans 13 pays, dont l’Algérie, après avoir ciblé des réseaux de phishing et de logiciels malveillants ayant fait près de 4 000 victimes.

Le contexte algérien est particulièrement préoccupant. Lors de sa Cyber Week organisée à Alger en juin 2026, Kaspersky révélait que l’Algérie occupait le 9e rang mondial des pays les plus exposés aux cyberattaques, avec 78,5 millions d’incidents détectés sur les appareils locaux au cours de l’année 2025. Parmi les menaces en progression, le vol d’identifiants figurait en tête, avec une hausse de 4 % des détections de password stealers. Une tendance qui fait écho, point par point, au mécanisme de la campagne de phishing industriel aujourd’hui documentée.

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Ce que Kaspersky recommande pour protéger les entreprises

Plusieurs mesures concrètes permettent de réduire significativement l’exposition à ce type d’attaque. Kaspersky recommande aux organisations de :

Déployer une solution de sécurité de serveur de messagerie éprouvée, comme Kaspersky Security pour serveur de messagerie, qui assure une protection contre le spam, les infections par e‑mail, le phishing, la compromission des e‑mails professionnels (BEC), les attaques par QR code, etc. ;

pour serveur de messagerie, qui assure une protection contre le spam, les infections par e‑mail, le phishing, la compromission des e‑mails professionnels (BEC), les attaques par QR code, etc. ; Fournir aux équipes cybersécurité des informations actualisées sur les tactiques des attaquants via les services Kaspersky Threat Intelligence ;

; Renforcer la cyber‑littératie des employés via des formations dédiées, comme celles proposées par la plateforme Kaspersky Automated Security Awareness Platform.

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À propos de Kaspersky

Kaspersky est une entreprise mondiale de cybersécurité et de protection de la vie privée numérique fondée en 1997. Pionnière dans le secteur grâce à son approche de la cyberimmunité, Kaspersky protège les particuliers, les entreprises, les infrastructures critiques et les gouvernements contre les cybermenaces, avec plus d’un milliard d’appareils protégés à ce jour.

Kaspersky garantit une cybersécurité adaptée aux besoins des entreprises, en mettant l’accent sur l’obtention de résultats concrets, la protection du chiffre d’affaires, l’allègement de la charge de travail et la prévention des interruptions de service. Les connaissances approfondies de Kaspersky en matière de menaces et son expertise en sécurité se traduisent constamment par des solutions et des services innovants destinés aux organisations de toutes tailles – des petites entreprises aux grandes sociétés – combinant des technologies de protection éprouvées basées sur l’IA avec une gestion simple et un support expert.

Reconnue par des tests indépendants et bénéficiant de la confiance de millions de particuliers à travers le monde et de près de 200 000 organisations, Kaspersky aide à détecter les menaces plus tôt, à réagir plus rapidement et à opérer avec davantage de confiance et de liberté, en protégeant ce qui compte le plus pour ses clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.kaspersky.com.

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