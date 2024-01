Philip Morris en Algérie : Huitième année sous le signe de la Certification Top Employer

Philip Morris International en Algérie est fier d’annoncer l’octroi de la prestigieuse Certification Top Employer pour la huitième année consécutive en Algérie.

Cette réussite confirme l’engagement de Philip Morris envers l’excellence dans les pratiques des ressources humaines, démontrant ainsi sa capacité à maintenir le statut de Top Employer d’année en année.

Notant que cette reconnaissance découle d’une évaluation impartiale menée par le Top Employer Institute, qui a également honoré Philip Morris International (PMI) en tant que l’un des meilleurs employeurs mondiaux pour la huitième année consécutive.

À cette occasion, le directeur général de PMI Algérie, Christian Akiki, a exprimé sa satisfaction en déclarant : « Cette certification souligne notre engagement envers la création d’un environnement de travail exceptionnel, favorisant le développement professionnel et le bien-être personnel. Grâce à notre politique RH axée sur l’évolution de carrière, nous offrons à nos employés un cadre propice à l’épanouissement ».

Et d’ajouter, « Au cœur de notre succès continu se trouvent nos talents algériens qui sont le véritable moteur de Philip Morris International en Algérie. Nous tenons à mettre en avant leurs compétences exceptionnelles et à souligner le rôle crucial qu’ils jouent dans notre parcours vers l’excellence. En tant que Top Employer en Algérie, nous restons résolument engagés à maintenir des normes élevées en matière de ressources humaines et à offrir un environnement de travail où chaque employé peut s’épanouir et progresser professionnellement ».