Phénomène rarissime en Algérie : Un phoque gris observé en plein repos sur une plage [VIDEO]

Les habitués de la plage Khraïef, dans la commune de Kheneg Mayoum (Wilaya de Skikda), ont eu la surprise de découvrir un visiteur inhabituel : un phoque gris, une espèce normalement cantonnée à l’hémisphère Nord. Une observation qui interroge scientifiques et amoureux de la nature.

Le phoque gris (Halichoerus grypus), reconnaissable à sa robe tachetée et sa taille imposante (jusqu’à 3,5 mètres pour les mâles), a été aperçu émergeant des flots pour venir se prélasser sur le sable. Ce mammifère marin, habituellement présent au large du Canada ou de l’Europe du Nord, est une rareté sous ces latitudes.

Une hypothèse pourrait expliquer cette apparition : les courants marins ou les changements climatiques, perturbant les routes migratoires. Déjà en 2002, un cas similaire avait été signalé sur la plage de Oued Zhour, suggérant que les côtes algériennes pourraient servir de halte occasionnelle pour ces animaux égarés.

Le phoque gris, aussi appelé « phoque à tête de cheval » en raison de son profil caractéristique, est le plus grand mammifère carnivore de Grande-Bretagne. Capable de plonger jusqu’à 300 mètres de profondeur, il se nourrit principalement de poissons et de crustacés, chassant parfois en groupe pour optimiser ses prises.

Pourquoi un phoque de l’hémisphère Nord s’est-il échoué sur une plage algérienne ?

Malgré sa taille imposante (jusqu’à 400 kg), il reste vulnérable face aux requins et aux orques, ses principaux prédateurs. Protégé par la loi sur les mammifères marins aux États-Unis, l’espèce est classée en « préoccupation mineure », avec des populations stables en Atlantique Nord.

Si cette apparition émerveille les promeneurs, elle soulève aussi des questions. Le réchauffement des océans et la modification des écosystèmes pourraient-ils pousser certaines espèces à explorer de nouveaux territoires ? Pour les biologistes, chaque observation de ce type est précieuse pour comprendre l’évolution des comportements animaux.

Suite à cette observation, un élan de solidarité et de prudence a émergé sur les réseaux sociaux. Les internautes ont rapidement relayé l’information, appelant les habitants de la région à la plus grande vigilance et au respect de l’animal.

Le message est clair : il est crucial de maintenir une distance de sécurité, de ne pas chercher à s’approcher du phoque ou de lui faire peur, afin de ne pas perturber son repos ou son éventuel retour à la mer.

Les vidéos partagées en ligne témoignent d’une réaction rapide des autorités compétentes, puisque des agents de la protection civile ont été aperçus sur les lieux, signe que les observateurs ont promptement alerté les services concernés.