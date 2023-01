Phénomène rarissime à Béchar : la neige recouvre les sables du Sahara

Depuis près d’une semaine, l’Algérie passe par une vague de froid intense. En effet, les températures affichées n’excèdent pas 10° dans la majorité des wilayas nordiques ou les wilayas des hauts plateaux. En fait, les Algériens et Algériennes attendaient avec impatience l’arrivée de l’hiver et l’ambiance hivernale. D’autant plus après la vague caniculaire qui a frappé le pays en été.

D’ailleurs, le manque de pluies enregistré durant les deux mois passés a tant préoccupé les citoyens. Mais aussi les autorités du pays, eu égard des répercussions engendrées. Notamment sur le secteur de l’agriculture. Bien qu’il soit arrivé un peu en retard par rapport aux années précédentes, l’ambiance hivernale était au rendez-vous. En effet, depuis près d’une semaine, les habitants de plusieurs wilayas d’Algérie ont eu droit à de magnifiques moments.

Et ce, à l’occasion de la forte chute de neige. Notamment, à Sétif, Jijel, Constantine et Batna. De ce fait, plusieurs axes routiers ont été fermés par les services responsables à cause de la difficulté de circulation. Cependant, cela n’a pas empêché les amateurs de neige de profiter de ces moments. Ainsi, nombreux d’entre eux se sont rendus à Chréa (Blida), Djebel El Ouahch (Constantine). Ou encore Tikjda (Bouira).

Les wilayas du Sahara n’ont pas été épargnées par la neige

Vêtues en blanc, les hautes montagnes d’Algérie ont fasciné plus d’un ! À la surprise de tout le monde, des flocons de neige sont également tombés au niveau des wilayas du Sahara algérien, dans un phénomène rare ! Ce mardi matin, les flocons de neiges blanc se sont mélangés aux grains de sable d’or dans la wilaya de Béchar.

Formant ainsi un paysage, pour le moins merveilleux ! D’ailleurs, il en est de même pour la wilaya de Naama. Rappelons, que la région de Béchar a déjà connu ce phénomène. Et ce, depuis près de 11 ans. Soit en 2012. Sur les réseaux sociaux, ces formidables paysages ont été massivement relayés par les internautes. Pour les curieux, on vous laisse quelques images de la wilaya de Naama, ci-dessous.