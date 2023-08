SCIENCE – Les Algériens, comme tout le reste de l’humanité, pourront assister dans la nuit de mercredi à jeudi à un événement astronomique rarissime. Il s’agit du phénomène que l’on appelle (faussement d’ailleurs) « super lune bleue ».

Comme son nom l’indique, la « super lune bleue » correspond à la combinaison de deux phénomènes :

la « lune bleue » , expression employée pour désigner une 13e pleine lune pour une année solaire (la deuxième de ce mois, après la super lune de l’Esturgeon, du 1 et 2 août 2023) ;

, expression employée pour désigner une 13e pleine lune pour une année solaire (la deuxième de ce mois, après la super lune de l’Esturgeon, du 1 et 2 août 2023) ; la « super lune », moment où la lune elle est le plus proche de la Terre. Elle apparaîtra ainsi plus grande et plus brillante que d’habitude.

🌕✨ FLASH | Une « super #Lune bleue » aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Elle ne sera pas bleue, mais bien pleine pour la 2e fois du même mois, et au plus proche de la Terre. La prochaine aura lieu en 2037, alors profitez-en ! 🌝 pic.twitter.com/YmcpYHxCcT — Cerfia (@CerfiaFR) August 29, 2023

La « super lune bleue », un phénomène rare qui ne se produit que tous les 10 ou 20 ans

Toutefois, il faut préciser que l’expression « super lune bleue » est un abus de langage. Il s’agit, en effet, d’une traduction littérale de l’idiome anglais qui qualifie la rareté « once in a blue moon » (« tous les trente-six du mois » en français). Ainsi, la super lune ne sera pas « bleue », mais orange. Désolé de vous décevoir !

Par ailleurs, lorsque la lune est le plus proche de la Terre, on dit qu’elle a atteint son « périgée » (contraire de l’apogée). Lors de ce phénomène (qu’on appelle donc « super lune »), l’astre lunaire, plus grand et plus brillant que jamais, n’est plus qu’à une distance de 363 000 kilomètres de la Terre, contre 384 400 kilomètres en moyenne.

Précisant que seuls 3 % des « super lunes » sont des « lunes bleues », et que la combinaison des deux phénomènes ne se produit qu’une fois tous les 10 ou 20 ans, la NASA prévoit la prochaine « super lune bleue » pour janvier 2037…

Écartez-vous des villes et de leur pollution lumineuse et allez-y vous en mettre plein les yeux de ce spectacle extrêmement rare ! surtout que la météo prévoit, pour cette nuit, un ciel dégagé sur l’ensemble du territoire national.