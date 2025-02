Phénomène céleste rarissime : 7 planètes s’aligneront dans le ciel ce mardi 25 février

Les noctambules vont en prendre plein les yeux ! Cette semaine, les amateurs du ciel assisteront à un événement astronomique rare. Le mardi 25 février, la voûte céleste accueillera sept planètes, à savoir : Mars, Jupiter, Vénus, Uranus, Neptune, Mercure et Sature.

Alors que les journées s’allongent peu à peu, le ciel de février 2025 nous offre des rendez-vous avec plusieurs planètes. Après le panorama des six planètes du 21 janvier dernier, le ciel nous propose le même spectacle, mais en ajoutant une nouvelle planète.

Rendez-vous astronomique rare : un alignement de 7 planètes attendu dans le ciel

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce lundi 24 février 2025, le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique a fait part d’un événement rare qui se produira le mardi 25 février 2025, dans le ciel. Un alignement exceptionnel de sept planètes pour un spectacle unique.

Le mardi 25 février, juste après le coucher du soleil, un nouveau phénomène astronomique illuminera le ciel : sept planètes du système solaire s’aligneront pour laisser place à un spectacle céleste exceptionnel. Ce sera, donc, l’occasion d’observer simultanément Mercure, Vénus, Mars, Saturne et Jupiter à l’œil nu, tandis qu’Uranus et Neptune seront visibles avec télescope.

Bien que les planètes n’apparaîtront parfaitement alignées, elles se regrouperont dans la même région du ciel. Par ailleurs, le CRAAG souligne que ce type d’événement, surnommé « parade planétaire », est extrêmement rare et ne se produit que quelques fois dans un siècle.

De son côté, la NASA estime qu’une telle configuration ne survient en moyenne qu’une fois tous les 150 ans. Donc, cet événement rarissime ne se reproduira pas avant le 19 mai 2161.

Voici comment voir l’alignement planétaire de ce mardi 25 février 2025

Les orbites de chaque planète sont uniques, ce qui rend ces alignements planétaires rares. Par exemple, Mercure boucle son orbite en 88 jours seulement, tandis que Jupiter prend 12 ans. Cette différence de vitesse rend ces configurations exceptionnelles.

Pour profiter au mieux de cette soirée, il est conseillé de s’éloigner des sources de lumière artificielle et d’observer le ciel dès le coucher du soleil. S’il est possible de disposer d’un petit télescope, il deviendra plus aisé de repérer les planètes Uranus et Neptune, car elles sont invisibles à l’œil nu.

Le CRAAG rappelle qu’il existe des applications gratuites comme Stellarium et SkyMap qui vous guideront pour localiser facilement les planètes visibles.

Le mardi 25 février 2025, un peu après le coucher du soleil, les passionnés d’astronomie pourront, aussi, observer à l’œil nu, en direction de l’horizon ouest, les planètes Mercure et Saturne, à seulement 8 degrés au-dessus de l’horizon. Il s’agira d’un magnifique rapprochement astronomique, les deux planètes étant distantes de seulement 1,2 degré.

