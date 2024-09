Phénomène astronomique exceptionnel : la Lune et Vénus se rencontrent dans le ciel algérien

Le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) a annoncé un événement céleste remarquable pour les amateurs d’astronomie en Algérie. Selon le communiqué du CRAAG, demain jeudi 5 septembre 2024, les passionnés pourront admirer un phénomène astronomique rare : l’approche rapprochée de la Lune et de la planète Vénus.

Astronomie : Vénus et la Lune côte à côte ce jeudi 05 septembre

L’observation de ce phénomène sera possible juste après le coucher du soleil. Les deux corps célestes seront ainsi visibles à l’œil nu, se trouvant à environ 10 degrés au-dessus de l’horizon ouest. Ce rapprochement spectaculaire entre la Lune et Vénus sera particulièrement intéressant pour les observateurs, car la distance maximale entre les deux objets célestes sera de seulement 1,3 degré, mesurée de centre à centre.

Le CRAAG souligne que cette configuration rare offrira un spectacle visuel exceptionnel. Les conditions seront idéales pour une observation claire, permettant aux observateurs de profiter pleinement de la beauté de ce phénomène. Les passionnés d’astronomie et le grand public sont invités à se préparer pour cet événement, en trouvant un emplacement dégagé avec une vue sur l’horizon ouest.

Ce phénomène est une excellente opportunité pour les amateurs d’astronomie de découvrir la beauté du ciel nocturne et d’apprécier les merveilles de l’univers. Le CRAAG encourage tout le monde à sortir et à observer ce rapprochement spectaculaire entre la Lune et Vénus, un événement qui ne se reproduira pas de sitôt.

Les conditions d’observation seront optimales, avec des cieux dégagés et une visibilité accrue après le coucher du soleil, offrant une expérience visuelle inoubliable.