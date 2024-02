Phases finales de la CAN 2024 : qui sont les favoris ?

La Coupe d’Afrique des Nations a débuté depuis quelques semaines. Elle a déjà livré son lot de surprises avec des favoris tenant leur rang et d’autres non. Des équipes ont aussi réussi à sortir du lot alors que personne ne les attendait forcément à ce niveau. En pleines phases finales de la compétition, il s’agit de la dernière ligne droite avec plusieurs favoris clairement affichés. Il s’agit aussi du moment de s’appuyer sur les dynamiques actuelles pour les parieurs.

Quels favoris dans ces phases finales de la CAN 2024 ?

Huit équipes peuvent encore rêver du titre de champion d’Afrique. Plusieurs favoris du début de compétition sont déjà sortis du tableau, dont l’immense déception des Fennecs, et les cartes sont rebattues. Parmi les quarts-de-finaliste, le Nigéria et la Côte d’Ivoire semblent sortir du lot. D’un côté, le Nigéria n’a jamais connu la défaite avec un parcours sérieux en poules et une victoire maîtrisée face au Cameroun. De l’autre, la Côte d’Ivoire a redoré son blason en sortant l’un des gros favoris, le Sénégal, après la déflagration de la défaite 4-0 face à la Guinée équatoriale.

Le Mali fait aussi partie des sérieux prétendants avec une compétition rondement menée, sans aucune défaite à la clé. Idem pour l’Angola et le Cap-Vert qui surprennent depuis le début de cette édition 2024 et qui pourraient continuer à surprendre.

En s’appuyant sur ces favoris, les surprises possibles et les différentes dynamiques, il est possible de ressortir plusieurs bons plans afin de parier et valoriser toutes les cotes de la CAN 2024 sur PARIONS SPORT En ligne.

Phases finales de la CAN : les bons plans paris de cette fin de compétition

Quels bons plans paris pour le reste de cette CAN ? Il est possible de parier sur le vainqueur de la compétition. Le tableau final est connu et les futurs adversaires de chaque équipe est cas de victoire est une certitude. Une partie de tableau est composée du Nigéria, de l’Angola, du Cap-Vert et de l’Afrique du Sud. Si le Nigéria sort du lot, il devra rester prudent face à trois équipes qui tirent leur épingle du jeu depuis le début, et une Afrique du Sud tombeuse du Maroc. De l’autre côté, la Côte d’Ivoire et le Mali se jouent dès les quarts avant d’envisager un duel face au Congo ou à la Guinée.

Ensuite, les paris sur le nombre de buts sont aussi intéressants en s’appuyant sur les précédents matchs. Le duel d’invaincus entre Nigéria et Angola est une opposition de style. Il n’y a jamais eu plus de 2 buts dans les matchs du Nigéria, tandis que l’Angola a remporté deux de ses matchs 3-0 et 3-2.

Les paris « plus de 1,5 buts » ou « moins de 1,5 buts » sont intéressants. Pour ce qui est des rencontres, le Congo a réalisé quatre matchs nuls en quatre matchs. Ils pourraient récidiver. Le Mali n’a pas connu la défaite et la Côte d’Ivoire a dû passer par les prolongations pour se défaire du Sénégal. Un pari match nul semble un bon plan. Il en va de même pour le Cap-Vert toujours invaincu. Il peut être judicieux de tenter le pari « victoire ou nul » disponible sur PARIONS SPORT en Ligne.

Enfin, un pari buteur peut être une idée à envisager. Gelson Dala avec l’Angola, Lassine Sinayoko avec le Mali ou encore Mabululu avec l’Angola, encore une fois, se battent pour le titre de meilleur buteur de la CAN. Pourquoi ne pas miser sur eux pour un prochain but ?