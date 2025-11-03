Phase de poules LDC et CC CAF : La JSK et le MCA dans les groupes de la mort

C’est aujourd’hui que la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort des phases de poules de la Ligue des champions africaine et la Coupe de la CAF. Les clubs algériens engagés dans les compétitions continentales sont fixés sur leurs adversaires.

La CAF a commencé par le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe de la CAF. Une compétition où deux clubs algériens sont en lice, à savoir l’USM Alger et le CR Bélouizdad.

Les deux clubs, étant placés dans le POT 1, connaissent désormais leurs adversaires.

Les deux représentants algériens chercheront à se qualifier pour la phase suivante. L’USM Alger, très expérimentée à ce niveau, défendra son stattu.

Le CR Bélouizdad, quant à lui, aura à cœur de bien figurer dans cette compétition africaine. Les supporters attendent de bons résultats.

Groupe A : Un Tirage Abordable pour l’USM Alger ?

L’USMA a hérité du groupe A, avec le Djoliba Bamako (Mali), l’Olympique Safi (Maroc) et enfin San Pedro (Côte d’Ivoire). Le tirage semble abordable pour l’équipe de Soustara, qui affrontera des adversaires moins expérimentés dans les compétitions africaines.

Le club de San Pedro apparaît comme l’adversaire le plus redoutable. En tant que leader actuel du championnat ivoirien, lui et l’USMA sont favoris sur papiers pour une qualification en quarts de finale.

Groupe C : Le CR Bélouizdad Face à la Montée en Puissance de Stellenbosch

Quant au CR Bélouizdad, il a hérité du groupe C, avec Stellenboch FC (Afrique du Sud), l’AS Otoho (Congo Brazaville) et Singida Blacks Stars (Tanzanie). Le Chabab a de bonnes chances de se qualifier.

Sur le papier, Stellenbosch semble être son concurrent direct. Une jeune équipe sud-africaine en pleine ascension, qui avait notamment éliminé le Zamalek en quarts de finale de la précédente édition.

Ligue des Champions Africaine : La JSK et le MCA dans des groupes de la mort

En Ligue des champions africaine, l’Algérie sera représentée par la JS Kabylie et le MC Alger. Le tirage au sort leur a réservé des groupes particulièrement difficiles. Les deux clubs algériens devront batailler dur pour espérer se qualifier pour le prochain tour de la compétition.

Pour la JS Kabylie, elle va affronter les cadors du continent au groupe B. Al-Ahly FC (Égypte), l’ogre des clubs africains, l’AS FAR, une équipe marocaine réputée pour atteindre des tours avancés à chaque participation en Ligue des Champions et enfin Young Africans (Tanzanie), une formation qui a des traditions dans les compétitions africaines.

Quant au MC Alger, il a hérité du groupe C avec le grand Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Al-Hilal SC (Soudan) et enfin le FC Saint-Eloi Lupopo (RD Congo). Bien que moins connu des supporters algériens, le FC Saint-Eloi Lupopo est actuellement l’une des meilleures équipes de la RDC. Mieux, il s’est qualifié pour la phase de poules aux dépens de la redoutable équipe sud-africaine d’Orlando Pirates.

Figurant parmi les meilleures équipes du championnat algérien, la JS Kabylie et le MC Alger devront se mesurer aux ténors africains et prouver leur valeur dans cette prestigieuse compétition continentale.

Ces qualifications représentent un défi majeur pour les clubs algériens. Les supporters espèrent voir leurs équipes atteindre des niveaux élevés dans ces compétitions continentales.

