Pharmacies : rupture de stocks d’une centaine de médicaments

Manque d’oxygène, pénurie d’eau, incendies dévastateurs… Ce sont des problèmes qui hantent les esprits des Algériens. À cela s’ajoute, la pénurie de médicament au niveau des officines de pharmacies dans quelques wilayas notamment Biskra.

C’est ce qu’a été rapporté par nos confrères du journal Liberté à travers des témoignages et des exemples concrets. En effet, plusieurs médicaments sont presque indisponibles au niveau de toutes les officines de la wilaya de Biksra. Il s’agit notamment des antibiotiques et anti-inflammatoires tels que La pommade ophtalmique Sterdex utilisée dans les soins préopératoires, L’Augmentin (en sachets et en comprimés) largement utilisés aussi, Le Doliprane qui est incontournable pour les Algériens. À cela s’ajoute le Fungizone que les médecins remplacent dans leurs ordonnances par un autre médicament mois efficace comme le Daktarin.

Ainsi, d’autres médicaments utilisés particulièrement par les femmes sont en rupture de stock, tels que la Colpotrophine qui aide à faciliter l’accouchement ou encore Le Methergin gouttes qui favorise l’interruption volontaire de grossesse (avortement médical).

Cette pénurie concerne également des médicaments d’une importance extrême à l’instar du Decapepty utilisé dans le traitement hormonal pour les cancers du sein et de la prostate. D’autre sont disponibles, mais en quantité limitée telle que le Levothyrox indispensable pour le traitement de l’hyperthyroïdie (les goîtres).

Pénurie à l’ère de la covid-19

La liste des médicaments en rupture de stock est encore longue. Cependant, on ne peut pas parler de pénurie sans évoquer Lovenox (0.2 ml, 0.4ml, 0.6ml, 0.8ml) devenue plus que vital pour les patients touchés par la pandémie liée à la covid-19. Ces derniers ont besoin aussi de L’Efferalgan qui est comme tous les autres médicaments cités précédemment en rupture de stock.

Par ailleurs, certains de ces médicaments indisponibles au niveau des officines se vendent ailleurs et sont présents sur le marché parallèle a des prix exorbitants.