Pfizer confie la direction de son Cluster Afrique du Nord à l’Algérienne Ouardia Djoudjai

Le géant pharmaceutique Pfizer vient d’annoncer la nomination de l’Algérienne Ouardia Djoudjai au poste de directrice du Cluster Afrique du Nord. Dans ce rôle stratégique, elle aura la responsabilité de superviser l’ensemble des opérations de l’entreprise dans la région.

Sa mission principale sera d’accélérer la croissance, d’élargir l’accès aux soins de santé et de stimuler l’innovation dans ses multiples domaines thérapeutiques.

Djoudjai, qui a rejoint Pfizer en 2010, a gravi les échelons en occupant des postes clés dans le marketing, la gestion de marque et la direction de catégories. Plus récemment, en tant que directrice commerciale des vaccins et de l’oncologie pour les pays du Golfe, sa vision stratégique a été cruciale pour l’atteinte d’excellents résultats et le renforcement des équipes.

Avec plus de 17 ans d’expérience dans l’industrie, elle a développé et mis en œuvre avec succès des stratégies de vente et de marketing pour les marchés émergents et le Golfe. Ses compétences s’étendent à des domaines essentiels tels que l’oncologie, les maladies rares, les vaccins et les médecines internes. Son leadership a notamment permis d’assurer une croissance à deux chiffres dans plusieurs catégories thérapeutiques.

Le parcours académique impressionnant de Ouardia Djoudjai

La nomination de Djoudjai à un tel poste stratégique confirme la volonté de Pfizer de mettre les patients au cœur de sa stratégie. Forte de sa connaissance du secteur de santé en Afrique du Nord, elle a pour mission d’élargir l’accès aux thérapies innovantes et de renforcer les collaborations avec les professionnels de santé, les gouvernements et les communautés locales.

Par ailleurs, suite à sa nomination, Ouardia Djoudjai a exprimé à la presse son enthousiasme : « Je suis honorée de diriger le Cluster Afrique du Nord de Pfizer à un moment aussi transformateur pour le secteur de la santé. Mon objectif est d’utiliser l’innovation mondiale de Pfizer et notre expertise locale pour améliorer l’accès des patients à des thérapies qui changent des vies. Je souhaite également encourager une culture d’excellence, de collaboration et d’inclusion« .

Ouardia Djoudjai détient une licence en sciences et une certification en leadership de la croissance stratégique. Elle complète actuellement son parcours avec un MBA à l’université de Liverpool, ce qui témoigne de son engagement à continuer d’apprendre et de se perfectionner dans le domaine du leadership.

Pfizer est une entreprise biopharmaceutique mondiale qui développe et produit des médicaments et des vaccins innovants pour améliorer la santé des patients. Fondée en 1849, elle est aujourd’hui un leader du secteur, investissant massivement dans la recherche pour des domaines cruciaux comme l’oncologie, les maladies rares et les vaccins.

