L’avion du président iranien Massoud Pezeshkian atterrit à Alger pour une escale technique

L’aéroport international d’Alger Houari Boumediene a vu se poser, ce mardi, l’appareil présidentiel de la République islamique d’Iran. À bord, le chef de l’État iranien Massoud Pezeshkian, dont l’avion a marqué une halte pour des raisons purement techniques. Le dirigeant a été reçu au salon d’honneur de l’aérogare par deux responsables algériens de premier plan, a annoncé la Télévision nationale en ce début d’après-midi.

L’accueil a été assuré par Saïd Sayoud, ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, accompagné de Sofiane Chaïb, secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la Communauté nationale à l’étranger. Une présence ministérielle qui dépasse largement le protocole minimal habituellement réservé à ce type d’arrêt.

Une escale technique du président iranien transformée en geste diplomatique

Rien, dans l’agenda officiel, n’annonçait la venue du président iranien à Alger. L’appareil s’est immobilisé sur le tarmac algérois le temps d’une opération de routine, avant de reprendre sa route. Ce genre de halte, fréquent pour les vols gouvernementaux long-courriers, passe généralement inaperçu.

Sauf que la diplomatie ne laisse jamais rien au hasard. En dépêchant un ministre de souveraineté et un membre du gouvernement chargé de la diaspora, Alger a envoyé un signal clair de considération à l’égard de son hôte de passage. Le salon d’honneur de l’aéroport a ainsi accueilli de brefs échanges entre les deux parties.

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Alger multiplie les gestes d’ouverture sur la scène internationale

Il faut dire que cette halte s’inscrit dans une séquence diplomatique dense pour l’Algérie. Les déplacements présidentiels, les visites de délégations étrangères et les accords sectoriels se succèdent depuis plusieurs mois. Le pays entend consolider une politique extérieure fondée sur la diversification de ses partenariats.

La communauté nationale établie à l’étranger occupe une place croissante dans cette stratégie, ce qu’illustre la présence du secrétaire d’État Sofiane Chaïb sur le tarmac. Le volet aérien y tient une part essentielle, comme l’a montré l’annonce d’une ligne directe entre Alger et Berlin formulée devant la diaspora algérienne en Allemagne.

Aucune déclaration conjointe n’a été rendue publique à l’issue de cette rencontre impromptue. L’appareil du président iranien a repris son vol peu après. Reste un cliché protocolaire, celui d’un chef d’État étranger salué par deux ministres algériens, qui en dit souvent plus long qu’un communiqué.

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