Peut-on prévenir le diabète de type 2 ? Les explications du Pr Adlen Zaamouche

Peut-on prévenir le diabète de type 2 avant même son apparition ? C’est l’une des questions abordées dans le deuxième épisode de Diabète360. Le Pr Adlen Zaamouche y revient sur le lien étroit entre le surpoids, l’obésité et le développement de cette maladie chronique. Il insiste notamment sur le rôle de l’insulinorésistance et sur l’importance de la perte de poids et de l’activité physique. Selon une étude qu’il présente, une réduction de 7 % du poids corporel, associée à une activité physique régulière, pourrait diminuer de 51 % le risque de développer un diabète de type 2.

Diabète de type 2 : quel lien entre le surpoids, l’obésité et la maladie ?

Après avoir abordé les mécanismes du diabète et l’importance de son dépistage dans le premier épisode de Diabète360, le Pr Adlen Zaamouche consacre cette nouvelle intervention à un enjeu essentiel : la prévention du diabète de type 2.

Le professeur de médecine interne commence par rappeler le lien étroit entre l’obésité et cette maladie. Une relation qui se vérifie aussi bien sur le plan physiopathologique, à travers les mécanismes biologiques impliqués, que sur le plan épidémiologique.

À titre d’exemple, il évoque l’évolution observée aux États-Unis, où la progression de l’obésité s’est accompagnée d’une augmentation du nombre de personnes atteintes de diabète de type 2.

En Algérie, la situation appelle également à la vigilance. Selon les chiffres avancés par le spécialiste, l’obésité concernerait environ 16 % des hommes adultes de plus de 19 ans, contre près de 32 % des femmes. En prenant également en compte le surpoids, il estime que plus de 60 % de la population algérienne, hommes et femmes confondus, seraient concernés.

Ces chiffres mettent en évidence l’importance d’agir sur les facteurs de risque, d’autant que le surpoids et l’obésité peuvent favoriser l’apparition du diabète de type 2.

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IMC : comment savoir si l’on est en surpoids ou en situation d’obésité ?

Pour expliquer la relation entre le poids et le risque de diabète, le Pr Adlen Zaamouche rappelle le principe de l’indice de masse corporelle (IMC), un indicateur couramment utilisé pour évaluer la corpulence d’une personne.

Son calcul repose sur une formule simple : le poids en kilogrammes divisé par la taille en mètres au carré.

Ainsi, un IMC compris entre 18,5 et 24,9 correspond généralement à une corpulence considérée comme normale. Entre 25 et 29,9, la personne est en situation de surpoids. À partir de 30, on parle d’obésité.

Cet indicateur permet de disposer d’un premier repère, même s’il ne suffit pas, à lui seul, à établir un diagnostic médical ou à apprécier tous les risques liés à la santé.

Pour le spécialiste, l’enjeu est surtout de comprendre comment l’excès de graisse corporelle peut perturber le fonctionnement de l’organisme et favoriser une élévation durable du taux de glucose dans le sang.

Insulinorésistance : comment l’excès de graisse favorise le diabète de type 2 ?

Le lien entre l’obésité et le diabète de type 2 passe notamment par un mécanisme appelé insulinorésistance.

En temps normal, l’insuline permet au glucose présent dans le sang d’être utilisé par les cellules, notamment celles des muscles. Elle intervient également dans la régulation de la production de glucose par le foie.

Mais lorsque l’organisme accumule un excès de graisse, notamment au niveau de certains tissus comme le foie et les muscles, la sensibilité à l’insuline peut diminuer. L’hormone continue d’être produite, mais son action devient moins efficace.

Le foie poursuit alors sa production de glucose alors qu’il devrait la réduire, tandis que les muscles ne parviennent plus à utiliser correctement le glucose disponible. Résultat : le taux de sucre dans le sang augmente.

C’est ce phénomène que le Pr Zaamouche explique dans son intervention. L’insulinorésistance constitue ainsi l’un des mécanismes majeurs reliant le surpoids et l’obésité au développement du diabète de type 2.

Mais le spécialiste insiste sur un point important : ce mécanisme peut être réversible. Une amélioration de la sensibilité à l’insuline est possible, notamment grâce à une perte de poids et à une activité physique régulière.

Prévenir le diabète de type 2 : pourquoi la perte de poids et l’activité physique sont essentielles ?

C’est précisément sur cette possibilité d’agir que repose le message de prévention développé par le Pr Adlen Zaamouche.

En réduisant l’excès de graisse accumulé dans les tissus, notamment au niveau du foie et des muscles, la perte de poids contribue à améliorer la sensibilité de l’organisme à l’insuline. L’activité physique joue également un rôle important dans ce processus, en favorisant une meilleure utilisation du glucose par les muscles.

Pour illustrer l’intérêt de ces changements de mode de vie, le professeur s’appuie sur les résultats du Diabetes Prevention Program, une étude consacrée à la prévention du diabète de type 2 chez des personnes présentant un risque élevé de développer la maladie.

Les participants, en situation de surpoids et de prédiabète, ont été répartis en trois groupes. Le premier a reçu des conseils portant sur l’hygiène alimentaire et l’activité physique. Le deuxième a bénéficié d’un traitement médicamenteux, accompagné de recommandations sur les habitudes de vie. Le troisième devait suivre un programme visant une perte de poids de 7 % de son poids initial, associée à 150 minutes d’activité physique par semaine.

Au terme de trois années de suivi, les résultats présentés par le spécialiste montrent une réduction de 33 % du risque de développer un diabète de type 2 dans le groupe ayant bénéficié du traitement médicamenteux, par rapport au groupe de référence. Dans le groupe ayant suivi le programme de perte de poids et d’activité physique, cette réduction atteignait 51 %.

Perdre 7 % de son poids : un objectif pour réduire le risque de diabète

Pour le Pr Adlen Zaamouche, le principal enseignement de cette étude mérite d’être retenu : une perte de poids modérée, lorsqu’elle s’accompagne d’une activité physique régulière, peut avoir un effet significatif sur le risque de développer un diabète de type 2.

Il recommande ainsi aux personnes concernées de viser une réduction de 7 % de leur poids corporel, tout en intégrant une activité physique d’environ 150 minutes par semaine. Le programme présenté dans son intervention associait notamment des exercices d’endurance et des activités de renforcement musculaire.

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Ce message s’adresse particulièrement aux personnes présentant un surpoids ou un prédiabète, pour lesquelles la prévention et le suivi médical peuvent jouer un rôle déterminant.

Il ne s’agit pas de considérer la perte de poids comme une garantie absolue contre le diabète, mais de rappeler qu’il est possible d’agir sur certains facteurs de risque avant que la maladie ne s’installe. L’adoption de meilleures habitudes alimentaires et la pratique régulière d’une activité physique constituent, à ce titre, des leviers essentiels.

Diabète en Algérie : entre 4 et 5 millions de personnes concernées, selon le Dr Ali Behidj

Dans cette deuxième séquence de Diabète360, le Dr Ali Behidj, spécialiste en diabétologie, revient sur la progression du diabète à l’échelle mondiale et sur l’ampleur du phénomène en Algérie.

« La prévalence du diabète ne cesse d’augmenter à travers le monde, à l’instar de notre pays, l’Algérie », souligne-t-il.

Se référant aux dernières prévisions de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le spécialiste avance une estimation comprise entre 4 et 5 millions de personnes diabétiques dans le pays.

Il attire également l’attention sur les personnes qui ne sont pas encore diagnostiquées ou dépistées, alors qu’elles présentent déjà des facteurs de risque susceptibles de favoriser le développement du diabète.

Un rappel qui rejoint le message de prévention développé par le Pr Adlen Zaamouche : mieux connaître les facteurs de risque, repérer les situations à surveiller et encourager le dépistage restent essentiels pour agir plus tôt face à cette maladie.

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Diabète360 : une série vidéo pour mieux comprendre le diabète

Avec Diabète360, Algérie360 propose une série de vidéos consacrée à la sensibilisation du grand public au diabète. L’objectif est de donner la parole à des spécialistes afin d’expliquer les différentes facettes de cette maladie, de mieux faire connaître ses mécanismes, ses facteurs de risque et ses complications, mais aussi les moyens de la prévenir et de la prendre en charge.

Lancée au mois de novembre, cette série réunit plusieurs professionnels de santé autour de thématiques complémentaires. Après le Pr Adlen Zaamouche et le Dr Ali Behidj, d’autres spécialistes, dont le Pr Safia Mimouni, le Pr Khadra Faraoun et le Pr Nazim Laraba, interviennent au fil des épisodes.

Suivez la diffusion progressive des différents épisodes jusqu’en décembre sur les réseaux sociaux d’Algérie360, notamment Facebook et Instagram, ainsi que sur notre chaîne YouTube.

À travers cette initiative, Diabète360 entend rendre l’information médicale plus accessible et contribuer à une meilleure sensibilisation à une maladie dont la progression représente un véritable enjeu de santé publique.

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