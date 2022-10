Pétrole : quand le patron de l’OPEP fait l’éloge de l’Algérie

En marge de sa visite de travail en Algérie, le Secrétaire général (SG) de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Haitham Al-Ghais, s’est entretenu avec le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, et est revenu sur le rôle de l’Algérie au sein de l’OPEP.

« Ce dimanche 16 octobre 2022, le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, et le SG de l’OPEP, Haitham Al-Ghais, ont tenu une réunion de travail et de consultation à Alger en présence des responsables du secteur de l’Énergie et des Mines ainsi que la délégation de responsables de l’OPEP », a rapporté un communiqué du Ministère.

Au cours de cette réunion, « Haitham Al-Ghais a rendu un hommage appuyé et a salué le rôle constant et crucial de l’Algérie dans la conciliation des points de vue et la conclusion des accords majeurs de l’OPEP ».

D’ailleurs, le SG de l’OPEP et le ministre de l’Énergie ont évoqué « les défis majeurs auxquels l’industrie pétrolière mondiale fait face ainsi que les moyens de les surmonter par un renforcement de la coordination et du rôle stabilisateur du marché pétrolier par l’OPEP et ses partenaires au sein de l’OPEP+ », a encore souligné la même source.

Situation du marché pétrolier dans le monde : l’Algérie et l’OPEP sur la même longueur d’onde

En outre, au cours de cette réunion de travail, Mohamed Arkab et Haitham Al-Ghais ont abordé « la situation actuelle du marché pétrolier international et ses perspectives d’évolution à court et moyen termes, faisant part de la convergence de leurs points de vue à cet effet ».

« Face aux incertitudes qui pèsent sur le marché pétrolier international depuis plusieurs semaines, M. Arkab et M. Al Ghais se sont dit pleinement confiants quant aux retombées positives de l’Accord du 05 octobre 2022 adopté à Vienne visant à réduire la production globale de 2 millions de barils par jour à compter du 01 novembre 2022 de l’OPEP et de ses partenaires non-OPEP au sein de la Déclaration de Coopération », a indiqué le communiqué du Ministère de l’Énergie.

En effet, les deux parties « se sont félicités » de la récente décision de l’OPEP de réduire sa production. Estimant que « l’adoption de l’adoption de l’Accord du 05 octobre 2022 est de nature à restaurer la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier international, dans l’intérêt des pays producteurs, de l’industrie pétrolière et de l’économie mondiale dans son ensemble ».

Pétrole : Tebboune reçoit le SG de l’OPEP, Haitham Al-Ghais

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui, la Présidence de la République a fait savoir que « le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le Secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Haitham Al Ghais.

D’après la même source, « l’audience s’est tenue au siège de la Présidence de la République à Alger, en présence du ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, ainsi que du Directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf ».

Dans une déclaration accordée à la presse à l’issue de cet entretien, Haitham Al Ghais a salué le rôle « historique » et les efforts de l’Algérie au sein de l’OPEP, rappelant notamment l’Accord d’Alger de septembre 2016. À cet effet, « il a remercié l’Algérie pour son engagement au sein de l’Organisation, affirmant que ses efforts profitent aux pays producteurs de pétrole, aux importateurs, et par conséquent à l’économie mondiale ».

Entretiens entre le P-DG de Sonatrach et le SG de l’OPEP

En marge de la visite de travail qu’il effectue en Algérie, le SG de l’OPEP, Haitham Al Ghais, s’est entretenu avec le Président Directeur général (P-DG) du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a indiqué un communiqué du Groupe.

Lors de cette rencontre, « le SG de l’OPEP a assisté à une présentation du P-DG de Sonatrach qui a mis en avant la stratégie et les futurs projets du Groupe, mais aussi la participation de Sonatrach en sa qualité de producteur actif au sein de l’Organisation ».

Ainsi, il convient de rappeler que le SG de l’OPEP, Haitham Al Ghais, et la délégation l’accompagnant, effectuent une visite de travail en Algérie du 15 au 17 octobre 2022, à l’invitation du Ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab.