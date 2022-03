Pétrole : prix jamais atteint depuis 10 ans

La situation mondiale actuelle a des répercussions sur l’ensemble de l’économie mondiale, et des cours, notamment sur les prix du pétrole qui sont de plus en plus élevés.

En effet, l’invasion russe en territoire ukrainien a fait augmenter le cours du pétrole d’une manière invraisemblable surtout que la Russie est l’un des principaux producteurs de pétrole au monde et que les investisseurs craignent que les approvisionnements ne soient affectés par les développements en Ukraine.

Les sanctions américaines contre les raffineurs russes , les perturbations du transport maritimes ont fait exploser celui-ci, qui atteint les 120 dollars, un record depuis 10 ans.

Selon l’agence de presse Reuters, le baril de Brent a atteint les 119,84 dollars le baril, un prix qui n’a plus été vu depuis mai 2012. D’ailleurs, les contrats à terme sur le brut Brent ont augmenté de 3,5 %.

Les contrats à terme sur le brut américain « West Texas Intermediate » ont quant à eux augmenté de 3,37% à 114,33 dollars le baril.

Un chiffre qui était prévisible

L’atteinte de ce record n’est pas une surprise. En effet, il y a quelques jours, plus précisément le 2 mars 2022 les chiffres atteignent déjà des sommets et avait atteint les 110 dollars. Le Brent avait déjà gagné 15% depuis les 5 séances précédentes mais n’allait pas s’arrêter là.

Le lendemain, jeudi 3 mars à 08h55, il avait atteint 119,55 dollars, en hausse de plus de 4 % comparé à la veille.

Les nombreux facteurs géopolitiques liés aux conflits actuels expliquent cette hausse significative. Celle ci serait intensifiée d’après les experts par la baisse des réserves de pétrole des états unis qui ont touché des seuils critiques d’après l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).