Pétrole : nouveau record des prix depuis plus d’un an

Les prix de l’or noir ont franchi, lors des séances d’hier lundi 22 février, un nouveau seuil atteignant leur plus haut en plus d’un an, soit depuis le mois de janvier de l’année écoulée 2020.

Le prix du Brent de mer du nord a ainsi dépassé lundi la barre des 66 dollars à la clôture pour la première fois depuis début janvier 2020.

Ainsi le baril du Brent pour livraison en avril a fini à 65,24 dollars à Londres, prenant 2,33 dollars ou 3,70%, à son plus haut niveau depuis le 9 janvier 2020. Durant la journée du lundi, le baril du Brent a atteint les 66,32 dollars.

Le baril américain de WTI pour le mois de mars, dont c’est le dernier jour de cotation, a grimpé de 3,80% ou 2,25 dollars pour s’établir à 61,49 dollars, un sommet depuis le 7 janvier de l’année dernière.

Le facteur climatique a soutenu les prix

Parmi les facteurs ayant contribué à cette hausse constante des prix du pétrole depuis plusieurs jours, on cite l’offre américaine toujours perturbée par une vague de froid.

En effet, cette vague de froid qui a touché la semaine dernière l’État du Texas a eu des répercussions importantes sur la production américaine.

Selon Carsten Fritsch, analyste de Commerzbank, cet épisode climatique extrême « a entraîné l’arrêt de 40% de la production pétrolière du pays ».

Il s’agit également d’une étude optimiste d’analystes, dans l’attente du prochain sommet de l’Opep+ le 4 mars.

Ces analystes prévoient que les prix du Brent atteignent 70 dollars et 75 dollars plus vite que prévu, car ils s’attendent à ce que l’OPEP mette du temps à accélérer la production face à la hausse de la demande mondiale.