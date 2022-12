Pétrole : les prévisions optimistes de l’Opep pour 2023

Le marché du pétrole a connu d’énormes perturbations, les prix de cette matière précieuse se sont vus passés du plus bas vers des records jamais atteints depuis des années. Ce qui a conduit à ça, sont principalement la guerre entre la Russie et l’Ukraine depuis février 2022, mais aussi une recrudescence des cas Covid-19 en Chine, qui pour y faire face adopte la stratégie « zéro Covid », ce qui met à mal l’économie mondiale.

Malgré tout cela, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) maintient sa prévision de croissance de la demande mondiale de pétrole en 2022 et 2023 après l’avoir réduite à plusieurs reprises, notant que bien que le ralentissement économique soit assez clair, il existe un potentiel à la hausse soutenu par des raisons telles que l’assouplissement de la politique « zéro Covid » adoptée par la Chine pour lutter contre l’épidémie de Coronavirus.

L’OPEP a déclaré, dans un rapport du mois de décembre en cours, que la demande de pétrole en 2023 passera à 2,25 millions de barils par jour, soit environ 2,3 %, après une croissance de 2,55 millions de barils par jour en 2022.

Des facteurs qui laissent l’Opep optimiste

Elle a ajouté que malgré la forte incertitude économique dans le monde et les perspectives de croissance dans les grandes économies qui tendent toujours à baisser, il existe d’autres facteurs qui soutiennent la tendance à la hausse, notamment l’assouplissement de la politique « zéro Covid » adoptée par la Chine.

L’organisation s’attendait à une baisse de la demande au dernier trimestre de cette année et au premier trimestre de l’année prochaine, la demande chinoise de pétrole ayant diminué cette année, sous la pression des mesures visant à contenir le virus Corona.

L’OPEP a relevé ses prévisions de croissance économique cette année à 2,8% et a laissé ses prévisions pour 2023 inchangées à 2,5%. Et elle a estimé que l’assouplissement des politiques Covid en Chine et la faiblesse des prix des matières premières font partie des facteurs qui soutiennent la croissance au cours de la période à venir.