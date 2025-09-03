Pétrole : légère baisse des cours avant la réunion décisive de l’OPEP+

Les cours du pétrole ont connu une légère baisse ce mercredi sur les marchés asiatiques, tout en restant proches de leurs plus hauts niveaux du mois. Les investisseurs se montrent prudents à l’approche de la réunion décisive de l’OPEP+ prévue en début de semaine prochaine, qui devrait orienter les tendances du marché mondial.

Le Brent, référence mondiale, a reculé de 3 % pour s’établir à 68,95 dollars le baril, tandis que le brut américain WTI a cédé 2 %, tombant à 65,43 dollars. De son côté, le Mélange Saharien algérien s’est fixé à 64,47 dollars le baril, enregistrant une baisse notable de 5,12 % par rapport au mois de juin. Cette correction intervient après une séance précédente marquée par une hausse de plus de 1 % à la clôture, reflétant l’instabilité des marchés face aux anticipations de décisions stratégiques de l’OPEP+.

Fluctuations des prix du pétrole et impact sur l’Algérie

L’Algérie, en tant que membre de l’OPEP, est directement impactée par les fluctuations des prix du pétrole. Ces variations ont des conséquences significatives sur l’économie du pays, dont le pétrole représente une part importante des revenus.

La prudence des investisseurs à l’approche des réunions de l’OPEP+ souligne l’importance de ces décisions pour le marché pétrolier. L’incertitude quant aux futures quotas de production influence les prix et rend les prévisions difficiles.

Le potentiel gazier de l’Algérie : une ressource stratégique

En parallèle à ces fluctuations pétrolières, l’Algérie se retrouve sous les projecteurs grâce à ses immenses ressources en gaz de schiste. Selon un rapport publié par la plateforme spécialisée Énergie, le pays disposerait de 707 trillions de pieds cubes de gaz de schiste techniquement récupérable, soit près de 20 000 milliards de mètres cubes.

Ces chiffres placent l’Algérie parmi les trois premiers pays au monde en termes de réserves exploitables, juste derrière la Chine et l’Argentine. Une donnée stratégique qui attire de plus en plus l’attention des grandes compagnies internationales, dans un contexte où la diversification énergétique devient une priorité mondiale.

Pour le spécialiste énergétique Rajab Ezzedine, cette richesse représente un levier stratégique pour le futur :

« Le gaz de schiste constitue une opportunité majeure pour l’Algérie, non seulement pour renforcer sa sécurité énergétique, mais aussi pour s’imposer comme un acteur incontournable sur la scène internationale. »

Alors que les réserves de gaz conventionnel du pays s’élèvent à environ 4,5 trillions de mètres cubes, le potentiel du gaz de schiste apparaît colossal. Toutefois, son exploitation pose encore de nombreux défis, tant sur le plan technique qu’environnemental, et nécessitera d’importants investissements.

L’Algérie face à un double défi énergétique

Entre la volatilité des cours du pétrole et l’immense potentiel de son gaz de schiste, l’Algérie se trouve face à une double équation stratégique. D’un côté, elle reste exposée aux décisions de l’OPEP+ et aux fluctuations des prix du brut, principale source de revenus. De l’autre, elle détient une carte maîtresse pour préparer l’avenir énergétique du pays et renforcer sa place sur l’échiquier mondial.

L’exploitation du gaz de schiste, bien que prometteuse, nécessite une approche prudente compte tenu des enjeux environnementaux. Un équilibre doit être trouvé entre le développement économique et la préservation des ressources naturelles.

