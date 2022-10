Pétrole : le SG de l’OPEP entame demain une visite de travail à Alger

Le Secrétaire général (SG) de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Haitham Al-Ghais, entamera demain, samedi 15 octobre, une visite de travail de deux jours en Algérie, a fait savoir un communiqué du Ministère de l’Énergie et des Mines.

Dans un communiqué, le Ministère de l’Énergie et des Mines a indiqué que « le SG de l’OPEP, Haitham Al-Ghais, effectuera une visite de travail à Alger du 15 au 17 octobre 2022″, rajoutant que « cette visite intervient en réponse à l’invitation du ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab ».

D’après la même source, au cours de cette visite de travail, « le SG de l’OPEP et le ministre Arkab aborderont la situation du marché pétrolier international ainsi que ses perspectives d’évolution à court et moyen termes ».

En outre, « Haitham Al-Ghais s’entretiendra également avec des hauts responsables du secteur des hydrocarbures en Algérie, notamment avec le PDG du groupe Sonatrach », a encore indiqué le département du ministre Arkab.

Selon Haitham Al-Ghais, « l’Algérie a un rôle effectif au sein de l’OPEP »

Dans une interview diffusée en août dernier, le SG de l’OPEP, Haitham Al-Ghais, avait mis en avant le rôle effectif de l’Algérie au sein de l’Organisation ». Affirmant que « depuis son adhésion en 1969, l’Algérie avait toujours soutenu le dialogue favorable à la convergence des points de vue entre les États membres dans tous les défis et crises que l’organisation a affrontés ».

Lors de cette interview, Haitham Al-Ghais avait aussi salué l’Accord d’Alger de 2016, notant qu’il « avait eu des conséquences importantes pour les pays industriels et pétroliers, grâce à l’équilibre qu’il a garanti dans l’économie mondiale, en termes de stabilité des prix du pétrole ».

Pétrole : l’OPEP+ baisse sa production pour le mois de novembre

Dans ce même contexte, il convient de rappeler que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (OPEP+) avait décidé de réduire la production globale de l’alliance de deux (2) millions de barils par jours en novembre prochain.

D’ailleurs, cette décision intervient à l’issue de la 33ᵉ réunion ministérielle de l’OPEP+ qui s’était tenue en présentiel le 5 octobre dernier dans la capitale autrichienne, Vienne. Les discussions avaient notamment porté sur la stratégie de production de l’alliance en marge du chaos énergétique marqué par la chute des prix de l’or noir, sous la menace des craintes du ralentissement économique et à la baisse de la demande.

Ainsi, et an application de la décision de l’OPEP+, l’Algérie avait établi le seuil de sa production pétrolière à 1,007 million de barils par jour, et ce, à partir du mois de novembre prochain, tel que l’avait annoncé le Ministère de l’Énergie et des Mines.