Pétrole : le Brent enregistre son plus haut record depuis 2014

C’est au moment où les craintes liées au variant Omicron tardent à se dissiper, que le prix du baril du pétrole confirme sa tendance haussière. Aujourd’hui, le Brent a même inscrit un nouveau record à la bourse, le plus haut depuis 2014.

Le Baril du Brent de la mer du Nord, référence pour le Sahara Blend algérien, se négocie aujourd’hui à plus de 88 dollars américains, alors qu’hier lundi, son prix ne dépassait pas les 86,5 dollars.

À 8 h 47 aujourd’hui, le 18 janvier 2022, le Brent affichait 88.06 dollars américains le baril. Il s’agit donc d’une hausse de 1.83 %. De son côté, le baril du WTI se négociait à la même heure à 87.70 dollars, soit une hausse de 2.22 %.

Il s’agit du plus haut record depuis octobre 2014, ou le prix du Baril du Sahara Blend Algérien se situait à 86,74 dollars.

Pétrole : un baril à plus de 100 dollars ?

Si cette hausse est enregistrée, les craintes du variant Omicron ne sont pas les seules raisons. Il y a également la dernière attaque des Houthis sur les UAE, ainsi que la baisse de production enregistrée dans plusieurs pays africains, comme le Nigeria, l’Angola et la Libye, mais aussi au Canada et en Équateur, à cause de la baisse significative des températures.

Il y a aussi le facteur des tensions politico-militaires qu’il y a entre la Russie et l’Europe, notamment en Ukraine. À cela s’ajoute la reprise, même si encore timide, des transports et des industries, après la progressive dissipation des craintes liées au variant Omicron.

Au vu de toutes ces circonstances, plusieurs spécialistes n’écartent pas que le Brent atteigne bientôt les 100 dollars le baril.