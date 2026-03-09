Pétrole : le baril franchit les 119 $ et ravive les craintes d’une nouvelle onde de choc mondiale

La flambée des prix du pétrole fait un retour spectaculaire sur les marchés mondiaux. Lundi matin, les deux grandes références du brut ont dépassé le seuil symbolique des 100 dollars le baril, atteignant des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis 2022.

Cette poussée intervient dans un contexte de tensions au Moyen-Orient, de perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz et de réductions de production chez plusieurs grands producteurs.

Face à cette situation, les gouvernements et les institutions internationales commencent déjà à réagir. Réunions d’urgence, discussions autour des réserves stratégiques et premières mesures nationales témoignent d’une inquiétude grandissante quant à l’impact potentiel sur l’économie mondiale, l’inflation et les marchés financiers.

Prix du pétrole : un pic à 119,50 dollars sur fond de tensions au Moyen-Orient

Les marchés pétroliers ont connu une hausse brutale ce lundi matin :

Le Brent de la mer du Nord a progressé de 15,07 % , atteignant 106,66 dollars le baril vers 09h06 GMT.

, atteignant vers 09h06 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a gagné 14,05 % , pour s’établir à 103,67 dollars .

Au cours de la séance, les deux références ont même brièvement frôlé les 120 dollars, avec un pic à 119,50 dollars pour le Brent et 119,48 dollars pour le WTI.

Selon les informations rapportées par le Financial Times, la progression des prix s’est légèrement atténuée après l’annonce d’une discussion entre les ministres des Finances du G7 sur une éventuelle libération coordonnée des réserves stratégiques de pétrole.

Une source gouvernementale française citée par Reuters confirme que « le recours aux réserves est une option envisagée ». L’Agence internationale de l’énergie (AIE) doit également participer à ces discussions.

Réduction de production et perturbations dans le détroit d’Ormuz

Derrière cette flambée des prix se trouve un choc d’offre lié à la situation au Moyen-Orient, région stratégique pour la production et le transport du brut.

Plusieurs facteurs se cumulent :

Perturbations du transport maritime dans le détroit d’Ormuz , passage clé pour le commerce mondial de pétrole ;

passage clé pour le commerce mondial de pétrole ; Réductions de production chez plusieurs pays producteurs ;

Tensions politiques régionales.

L’Irak a notamment vu sa production chuter fortement. Selon trois sources industrielles citées par Reuters, la production provenant des principaux champs pétrolifères du sud du pays a baissé de 70 %, tombant à 1,3 million de barils par jour, en raison de l’impossibilité d’exporter via le détroit d’Ormuz.

Un responsable de la compagnie publique Basra Oil Company indique par ailleurs que les stocks de brut ont atteint leur capacité maximale, aggravant les difficultés logistiques.

Le Koweït a lui aussi commencé à réduire sa production samedi, tandis que Kuwait Petroleum Corporation a déclaré un cas de force majeure sur certaines expéditions.

D’autres incidents ont également contribué aux tensions sur l’offre :

Bapco Energies a annoncé un cas de force majeure après une attaque contre une raffinerie à Bahreïn.

a annoncé un cas de force majeure après une attaque contre une raffinerie à Bahreïn. Le géant saoudien Aramco a proposé plus de 2 millions de barils de brut via des appels d’offres exceptionnels.

Selon les analystes, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite pourraient également réduire leur production dans les prochains jours.

Les gouvernements commencent à réagir face au choc pétrolier

La montée des prix du pétrole pousse déjà plusieurs gouvernements à anticiper les conséquences économiques.

Dans l’Union européenne, les groupes de coordination chargés de l’approvisionnement en pétrole et en gaz doivent se réunir jeudi, a annoncé un porte-parole de la Commission européenne. Ces structures surveillent la sécurité énergétique et coordonnent les réponses en cas de crise.

Les pays membres de l’UE disposent d’une obligation réglementaire. Ils doivent maintenir des stocks stratégiques équivalents à 90 jours de consommation.

En Asie, la réaction est déjà concrète. Le président sud-coréen Lee Jae Myung a annoncé que son gouvernement allait plafonner les prix domestiques du carburant, une mesure inédite depuis près de 30 ans. Séoul cherche également à diversifier ses sources d’approvisionnement énergétique.

En France, le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé un renforcement des contrôles sur les prix du carburant afin d’éviter toute hausse jugée abusive.

Marchés financiers et inflation : les inquiétudes se multiplient

La flambée du pétrole ne touche pas seulement le marché énergétique. Elle provoque déjà des secousses sur les marchés financiers mondiaux.

Lundi :

Les Bourses européennes ont fortement reculé , suivant la tendance observée en Asie ;

, suivant la tendance observée en Asie ; Le dollar s’est renforcé , profitant de son statut de valeur refuge ;

, profitant de son statut de valeur refuge ; Les rendements obligataires ont grimpé , alimentés par les craintes d’inflation.

Les investisseurs redoutent en effet qu’une hausse durable du pétrole entraîne une remontée de l’inflation mondiale. Dans ce scénario, les banques centrales pourraient être contraintes de durcir leur politique monétaire afin de freiner la hausse des prix.

La situation reste donc étroitement surveillée par les gouvernements, les institutions énergétiques et les marchés financiers, alors que l’évolution du conflit au Moyen-Orient pourrait encore accentuer les tensions sur l’approvisionnement mondial en brut.