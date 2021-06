Pétrole : le baril du Brent poursuit sa tendance haussière

Les prix du pétrole, notamment du Brent, continuent dans leur tendance haussière après d’un sommet de l’Opep+, dépassant ainsi la barre des 70 dollars le baril.

Ce mardi matin vers 09 h 30 GMT (11 h 30 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 70,90 dollars à Londres, en hausse de 0,93% par rapport à la clôture de mardi. À New York, le baril de WTI pour le mois de juillet gagnait 0,75 pour atteindre les 68,32 dollars.

Hier mardi, le baril du Brent (référence pour le pétrole algérien) s’est arrêté à quatre centimes de son précédent plus haut du 8 mars avant de refluer.

Cette tendance haussière a été le résultat de la réunion des membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs dix alliés, tenue hier mardi, qui ont décidé de se conformer à la politique d’augmentation progressive de la production de pétrole convenue en avril.

Maintenir l’augmentation de 441 mille barils par jour

Selon des analystes, cette stratégie consiste en un retour prudent et par palier depuis mai d’un total de près de 1,2 million de barils par jour supplémentaires, auquel s’ajoute le volume d’un million de barils qui avait été retiré volontairement par Ryad en début d’année.

Dans un communiqué rendu public, hier mardi, le ministère de l’Énergie et des Mines a indiqué que « le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a participé mardi aux travaux de la dix-septième réunion ministérielle des pays de l’OPEP et non l’OPEP, qui s’est tenue via visio-conférence ».

Selon la même source, à l’issue de cette réunion, « il a été décidé à l’unanimité de se conformer aux décisions de la quinzième réunion ministérielle des pays OPEP et non-OPEP, tenue le 1er avril 2021, pour maintenir l’ajustement de la production du mois de juillet soit, l’augmentation de 441 mille barils par jour ».