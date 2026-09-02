Hydrocarbures :  L’Algérie au cœur des plus grands accords pétroliers d’août 2026

L’Algérie a figuré parmi les acteurs majeurs des plus grandes transactions pétrolières enregistrées au cours du mois d’août 2026, à la faveur de deux accords stratégiques conclus avec le Niger.

Portant sur l’exportation de carburant d’aviation et la commercialisation conjointe du brut nigérien d’Agadem (Meleck), ces opérations ont été mises en lumière par le rapport mensuel de la plateforme spécialisée Attaqa, qui recense les principales transactions énergétiques de la région.

Selon ce rapport, la compagnie nationale Sonatrach a entamé l’expédition de ses premières cargaisons de carburant aviation de type « Jet A1 » vers le Niger depuis la raffinerie d’Adrar.

Cette opération concrétise le contrat d’achat-vente signé avec la Société nationale nigérienne du pétrole (Sonidep), parallèlement au lancement de la commercialisation conjointe du pétrole brut nigérien.

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Le premier chargement de carburant aviation a pris la route le 14 août 2026, ouvrant la voie à une expansion concrète des échanges de produits pétroliers entre Alger et Niamey. Ce partenariat vise à répondre de manière régulière aux besoins du marché nigérien en carburant pour l’aviation.

La publication spécialisée souligne que cette démarche illustre la volonté de Sonatrach de renforcer la présence de ses produits raffinés sur les marchés du Sahel et de consolider la coopération directe avec les compagnies nationales des pays africains.

En parallèle, Sonatrach et la Sonidep ont procédé au chargement de la première cargaison de pétrole brut nigérien depuis le terminal pétrolier de Sèmè, au Bénin.

Ce jalonnage marque le début d’une commercialisation conjointe destinée à valoriser l’expertise des deux entités dans le négoce et à ouvrir de nouveaux canaux de distribution régionaux.

D’après le rapport d’Attaqa, ces accords algéro-nigériens matérialisent le passage d’une relation bilatérale traditionnelle à un partenariat opérationnel ciblé sur le brut et les produits raffinés.

Une dynamique qui intervient alors que Niamey ambitionne de développer son potentiel pétrolier, tandis qu’Alger cherche à accroître son empreinte commerciale dans la région du Sahel.

Un marché régional dynamique tiré par l’Arabie saoudite, la Libye et l’Égypte

L’Arabie saoudite domine le classement des plus gros contrats pétroliers d’août. Les accords signés par le géant Aramco avec des groupes français dépassent 3,7 milliards de dollars de valeur potentielle. S’y ajoute la vente exceptionnelle de 10 millions de barils de brut à des raffineurs chinois.

Le rapport mensuel souligne une forte dynamique régionale. L’activité s’étend des équipements de forage à la vente de cargaisons de brut, jusqu’aux contrats de partage de production et aux études sismiques.

En Libye, la National Oil Corporation (NOC) scelle un accord de partage de production avec l’américain Chevron. Un partenariat issu du cycle de concessions 2025.

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Ces démarches visent à explorer le potentiel national pour relancer les investissements et la production. Le contrat cible la zone 106 du bassin de Syrte, un périmètre de 7 437 km² recelant environ 100 millions de barils équivalent pétrole de réserves 2P.

En Égypte, le saoudien Ardisis décroche un projet d’imagerie sismique dans le désert Occidental, près de la frontière libyenne. L’objectif est de fournir des données géophysiques récentes pour soutenir la prospection. Ce programme couvre près de 110 000 km², soit 11 % du territoire égyptien.

Il s’inscrit dans la stratégie du Caire pour enrichir son domaine minier et proposer de nouveaux blocs à l’exploration.

Cette vague de transactions confirme l’effervescence du secteur pétrolier au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Au milieu de cette compétition régionale, l’Algérie tire son épingle du jeu en renforçant sa coopération énergétique avec le Niger.