Pétrole : l’Algérie et la Russie réagissent aux pressions de Trump sur l’OPEC+

Le 3 février 2025, l’OPEC+ s’est réuni pour discuter des évolutions actuelles du marché mondial du pétrole et des perspectives à court et moyen terme. Cette réunion s’est tenue dans un contexte de pression croissante de la part de Donald Trump, qui appelle à une augmentation de la production afin de réduire les prix du pétrole.

Lors de cette rencontre, les membres du groupe ont réaffirmé leur engagement à respecter les décisions prises concernant les réductions de production, notamment le retrait progressif des coupes volontaires dès avril 2025. Faisons le point sur les positions exprimées par l’Algérie et la Russie face à ces déclarations.

Réunion OPEC+ 2025 : évaluation du marché pétrolier et perspectives

Le président américain Donald Trump avait exprimé son intention d’augmenter la production de pétrole aux États-Unis pour influencer les prix mondiaux. Il a aussi exhorté l’OPEC à réduire les prix de l’or noir. Cette position a été abordée lors de la réunion. De plus, les membres de l’OPEC+ ont souligné que les efforts collectifs sont essentiels pour préserver l’équilibre du marché, face aux pressions externes.

Russie : maintien de la stratégie d’OPEC+ face aux défis mondiaux

En réponse, le vice-président russe, Alexander Novak, a souligné que l’OPEC+ maintient sa stratégie de réduction progressive de la production de pétrole à partir d’avril 2025, comme convenu lors des précédentes réunions. En effet, la feuille de route a été dressée depuis 2016, et reste un outil qui permet équilibrer l’offre et la demande sur le marché pétrolier.

Novak a ajouté que le respect des quotas de production par les membres du groupe reste élevé, avec une production réduite, parfois même au-delà des objectifs fixés. De plus, il a exprimé son optimisme pour les mois à venir. Avec une prévision de hausse de la demande de 1,4 million de barils par jour en 2025.

Algérie : une position ferme pour préserver la stabilité du marché pétrolier

Par ailleurs, le ministre algérien de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, qui a participé via visioconférence, a pris part aux discussions. Il a mis en avant l’importance de la vigilance et de la coordination au sein de l’OPEC+ pour garantir le respect des décisions prises collectivement.

À ce propos, Arkab a déclaré : « la conjoncture actuelle exige un haut niveau de vigilance et de coordination pour garantir le respect de nos décisions collectives et volontaires concernant la réduction de la production« . Il a ajouté que « les mesures récemment prises par les pays de l’OPEP+ ont contribué de manière significative à la stabilisation du marché pétrolier mondial, servant les intérêts des producteurs comme des consommateurs « . Ainsi, il a insisté sur la nécessité de poursuivre les consultations et d’assurer un suivi attentif des évolutions du marché dans les semaines à venir.

En résumé, l’Algérie et la Russie ont maintenu une position commune sur la nécessité de continuer à appliquer la stratégie de l’OPEC+ concernant la réduction progressive des coupes de production, tout en restant vigilants face aux évolutions du marché mondial du pétrole.