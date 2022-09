Pétrole : l’Algérie baisse sa production à partir d’octobre

Aujourd’hui, lundi 05 septembre 2022, le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a participé aux travaux de la 42ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) et de la 32ème réunion ministérielle OPEP – OPEP+. Le ministère de l’Energie et des Mines a indiqué dans un communiqué aujourd’hui, que la réunion était consacrée au Comité de suivi ministériel conjoint (JMMC) chargé d’étudier les conditions du marché international du pétrole et les perspectives de son développement à court terme, ainsi que leur engagement sur les niveaux de production des pays participant à la déclaration de coopération du mois de juillet 2022.

Le ministre a également participé à la 32ème réunion ministérielle des pays de l’OPEP et OPEP+, qui comprend 23 pays (13 pays de l’OPEP et 10 non-membres de l’OPEP) qui ont signé la déclaration de coopération. A l’issue de ces réunions, le ministre de l’Energie et des Mines a déclaré que « Comme chaque mois, nous nous sommes appuyés sur les travaux du Comité technique qui s’est réuni il y a quelques jours. Nous avons constaté que la volatilité des prix observée ces dernières semaines n’était pas liée à un changement majeur des fondamentaux du marché pétrolier mais aux craintes excessives des acteurs des marchés financiers.

La production pétrolière de l’Algérie s’établira à 1,055 Mb/j en octobre 2022

Arkab a ajouté : « Nous avons également noté que les perspectives du marché pétrolier à court terme sont incertaines en raison des risques associés au ralentissement de l’économie mondiale et à la forte demande de pétrole dans de nombreux pays industrialisés et émergents ». « Nous avons exprimé notre inquiétude sur les facteurs affectant la stabilité et l’équilibre du marché mondial du pétrole et avons décidé de poursuivre nos efforts pour assurer des approvisionnements stables et réguliers. » A l’issue des discussions, « nous avons pris la décision de réduire notre niveau de production total de 100 000 barils par jour pour le mois d’octobre et de rester très vigilant sur l’évolution des semaines à venir

« Nous nous réunirons à nouveau dans un mois au plus tard pour évaluer la situation du marché et prendre des décisions par lesquelles nous maintiendrons la stabilité et rééquilibrerons le marché mondial du pétrole. Avec cette décision, la production algérienne atteindra 1 057 millions de barils par jour en octobre, » a ajouté le ministre. Il a également été décidé de tenir la prochaine réunion ministérielle des pays de l’OPEP et OPEP+ le 05 octobre 2022.