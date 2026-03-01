Pétrole : l’Algérie augmentera sa production de 6 000 barils/jour

Face à une flambée des tensions au Moyen-Orient marquée par des frappes militaires dirigées contre l’Iran et les craintes d’une fermeture du détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel transite plus de 90 % du pétrole des pays du Golfe, les enjeux politiques et sécuritaires pèsent sur l’économie globale.

Dans ce contexte incertain, les pays membres de l’alliance pétrolière OPEC+ ont tenu aujourd’hui une réunion de coordination. Cette dernière avait comme objectif d’évaluer l’évolution du marché et discuter des ajustements possibles de la production de pétrole. Afin de répondre aux perturbations potentielles des approvisionnements énergétiques et d’assurer la stabilité des marchés.

Le ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab, a pris part à cette réunion par visioconférence, aux côtés des pays appliquant des ajustements volontaires de production.

La rencontre a réuni l’Algérie, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Irak, le Kazakhestan, le Koweït, Oman et la Russie, dans le cadre du suivi périodique de l’évolution du marché pétrolier mondial.

Augmentation progressive de la production décidée par l’OPEC+

Selon un communiqué du ministère, les ministres ont décidé d’entamer une augmentation collective de la production de 206 000 barils par jour. Et ceci est à partir du mois d’avril prochain.

Pour l’Algérie, cette décision se traduira par une hausse de 6 000 barils par jour durant le même mois.

Cette mesure s’inscrit dans une approche graduelle visant à accompagner la reprise attendue de la demande mondiale tout en préservant l’équilibre du marché.

Consultations approfondies sur les perspectives du marché pétrolier

Au cours de la réunion, les ministres ont mené des consultations qualifiées d’approfondies et constructives sur les perspectives à court terme du marché pétrolier international.

Dans un contexte économique mondial encore marqué par certaines incertitudes. Les participants ont relevé des signaux encourageants indiquant une amélioration progressive de la conjoncture.

Ils ont notamment souligné que la modération actuelle de la demande est liée en grande partie à des facteurs saisonniers. Et qu’elle devrait s’atténuer dans les mois à venir, ouvrant la voie à une reprise graduelle des niveaux de consommation.

Engagement continu pour la stabilité du marché pétrolier mondial

À l’issue des travaux, les ministres ont réaffirmé leur engagement à poursuivre des consultations régulières et à agir de manière responsable, coordonnée et proactive afin de garantir la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier mondial.

Cette coordination renforcée au sein du groupe des huit pays signataires de l’OPEC+ illustre la volonté commune d’adapter l’offre aux évolutions de la demande, tout en évitant toute volatilité excessive des prix sur les marchés internationaux.

