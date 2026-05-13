Pétrole : la production algérienne atteint son plus haut niveau depuis 3 ans

La production algérienne de pétrole brut a franchi un nouveau cap en avril 2026, s’établissant à 982 000 barils par jour (bj). Selon le dernier rapport mensuel de l’OPEP publié ce mercredi 13 mai 2026, ce volume représente une augmentation de 9 000 bj par rapport au mois de mars, marquant ainsi un sommet inédit depuis trois ans.

D’après les données de suivi historique, il faut remonter à avril 2023 — période où la production atteignait 1,01 million de bj — pour retrouver un tel niveau de performance.

Marché pétrolier : L’Algérie accélère et dépasse son plafond cible

En avril, l’Algérie a légèrement surpassé son plafond cible fixé à 977 000 bj. Cette dynamique s’inscrit dans le cadre de la stratégie des sept pays de l’alliance OPEP+ visant à lever progressivement les coupes volontaires de production.

Ce revirement stratégique intervient dans un contexte de tensions géopolitiques accrues, poussant l’alliance à accélérer le retour des barils sur le marché. Ainsi, des augmentations de production sont d’ores et déjà programmées :

Mai 2026 : +206 000 bj

Juin 2026 : +188 000 bj

Il est à noter que ces ajustements précèdent le retrait annoncé des Émirats arabes unis de l’organisation.

Comment l’Algérie et l’OPEP+ orchestrent la fin des réductions de production

Le rapport rappelle que l’Algérie et ses partenaires avaient achevé une première phase de suppression des coupes volontaires en septembre 2025 (réinjection de 2,2 millions de bj).

Après une seconde phase en octobre 2025 (+137 000 bj) et une brève suspension au premier trimestre 2026 pour stabiliser les cours, le processus a repris à un rythme soutenu.

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Les projections de l’alliance tablent sur une poursuite de cette croissance pour l’Algérie, avec une production attendue à 983 000 bj en mai, puis 989 000 bj en juin prochain.

OPEP+ : La production mondiale chute malgré l’envolée des chiffres algériens

À l’inverse de la trajectoire algérienne, la production totale de l’OPEP+ a chuté en avril 2026, s’établissant à 33,190 millions de bj, contre 34,929 millions le mois précédent.

Cette baisse globale est accentuée par le recul significatif de plusieurs poids lourds du Golfe :

Arabie Saoudite : 6,768 millions de bj.

Irak : 1,389 million de bj.

Koweït : 600 000 bj.

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Ces chiffres soulignent une reconfiguration majeure de l’offre au sein de l’organisation, portée par les ajustements techniques et les départs stratégiques de certains membres clés.