Pétrole et GNL : Paris frappe à la porte d’Alger pour un approvisionnement « urgent »

La France a sollicité l’Algérie pour augmenter ses livraisons de pétrole et de gaz naturel liquéfié dans les plus brefs délais. Si le brut peut suivre, le GNL reste bloqué par les engagements de Sonatrach envers d’autres clients. C’est ce que rapporte la plateforme spécialisée Attaqa dans un article exclusif citant des sources informées.

Paris a choisi la voie directe. Face aux perturbations qui secouent les marchés mondiaux de l’énergie, la France a contacté l’Algérie pour réclamer une hausse immédiate de ses approvisionnements en hydrocarbures. Selon la même source, cette demande intervient alors que l’exécutif français tente d’amortir les effets d’une crise énergétique persistante et de parer à d’éventuelles ruptures d’approvisionnement. Mais la réponse algérienne dessine deux trajectoires distinctes. Si le pétrole peut répondre à l’appel, le gaz naturel liquéfié se heurte à des contraintes contractuelles difficilement contournables.

Sécurité énergétique : Paris sollicite l’aide d’Alger face à la crise

Sur le front du brut et des produits raffinés, la demande française s’appuie sur une relation commerciale déjà dense. Les données de l’Unité de recherche sur l’énergie confirment la place acquise par Paris dans les exportations algériennes. En avril 2026, la France s’est hissée au premier rang des acheteurs de pétrole algérien. Devant la Corée du Sud, l’Espagne, les États-Unis et l’Italie.

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Les chiffres illustrent cette montée en puissance. Les exportations maritimes algériennes vers les terminaux français ont atteint 138 000 barils par jour en avril, contre 43 000 barils par jour en mars. La France a ainsi absorbé près de 15 % du total des exportations pétrolières du pays ce mois-là. Qui ont atteint 903 000 barils par jour. Sur les quatre premiers mois de 2026, la moyenne s’est établie autour de 95 000 barils quotidiens, contre 92 000 un an plus tôt, soit une progression de près de 3,4 %.

Selon les analystes du secteur, Sonatrach dispose à court terme des marges nécessaires pour relever ses expéditions de pétrole vers le marché français. La hausse des volumes reste toutefois liée aux quantités disponibles chez les exportateurs, à la demande intérieure algérienne. Ainsi qu’aux engagements de livraison en cours et aux conditions de transport et de prix sur les marchés internationaux.

Le gaz naturel liquéfié, un approvisionnement énergétique verrouillé par les contrats

La situation change nettement sur le segment du gaz naturel liquéfié. Si l’Algérie dispose des marges nécessaires pour augmenter ses livraisons de brut, Sonatrach fait face à des contraintes légales d’un autre ordre sur le GNL. L’écrasante majorité de ses capacités de production de GNL est déjà engagée dans des contrats de long terme fermes.

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Ce modèle contractuel est fondé sur des calendriers de livraison rigides. Et ne permet pas de rediriger subitement des cargaisons. Ni de débloquer d’importants volumes spot sans négociations commerciales et ajustements logistiques préalables. La réactivité algérienne sur ce volet dépend donc de la flexibilité des contrats en cours et de la demande intérieure du pays. Comme le résument les sources citées par Attaqa, la capacité à augmenter les exportations de pétrole ne garantit pas la même rapidité pour le gaz. En raison de la différence des arrangements d’approvisionnement et des contrats entre les deux marchés.

Pour l’heure, ni la direction de Sonatrach ni le ministère algérien de l’Énergie n’ont formulé de commentaire public sur l’état de ces échanges bilatéraux. Aucun détail n’a filtré quant aux volumes précis négociés ou au calendrier d’une éventuelle livraison exceptionnelle. L’aboutissement de cette requête française dépendra désormais de la capacité d’Alger à concilier ses engagements contractuels mondiaux avec les besoins urgents de son partenaire européen, dans un marché de l’énergie plus volatil que jamais.

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