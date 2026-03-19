Pétrole et gaz : après l’Espagne, ce pays asiatique se tourne vers le marché algérien

Le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, s’est entretenu par téléphone, mercredi 18 mars, avec son homologue algérien, Sifi Ghrieb, dans un contexte international particulièrement tendu. Entre conflit au Moyen-Orient et fortes perturbations sur les marchés énergétiques, les deux responsables ont mis l’accent sur le renforcement de leur coopération bilatérale, notamment dans le domaine stratégique de l’énergie.

Selon des sources concordantes, cet échange s’inscrit dans la continuité du rapprochement engagé entre Alger et Hanoï ces dernières années. La question de la sécurité énergétique, devenue cruciale pour de nombreux pays, a occupé une place centrale dans les discussions.

Un partenariat stratégique à concrétiser

Lors de cet entretien, Pham Minh Chinh est revenu sur sa visite officielle en Algérie en novembre 2025, qui avait marqué un tournant dans les relations entre les deux pays, désormais élevées au rang de partenariat stratégique. Il a insisté sur la nécessité d’accélérer la mise en œuvre concrète de ce partenariat à travers un programme d’action clair et rapide.

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Plusieurs secteurs clés ont été évoqués, notamment l’investissement, le commerce, l’agriculture, l’énergie, la défense, les énergies renouvelables ainsi que les sciences et technologies. La transformation numérique figure également parmi les priorités communes, illustrant la volonté des deux pays de diversifier leur coopération au-delà des échanges traditionnels.

Le Vietnam face à une pression énergétique croissante

Dans un contexte marqué par la fermeture du détroit d’Ormuz, conséquence directe des tensions entre les États-Unis, Israël et l’Iran, le Vietnam se retrouve confronté à une situation énergétique délicate. Ce passage stratégique, par lequel transite une part importante du pétrole mondial, joue un rôle essentiel dans l’approvisionnement de nombreux pays.

La perturbation du trafic maritime a entraîné une hausse significative des prix des carburants au Vietnam, dépassant les 40 %. Le litre d’essence atteint désormais environ un euro, un niveau élevé pour l’économie locale.

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Face à cette situation, Pham Minh Chinh a sollicité le soutien de l’Algérie pour sécuriser les approvisionnements en pétrole brut et en gaz. Il a également appelé à un renforcement de la coopération entre les entreprises énergétiques des deux pays, notamment dans l’exploration et la production.

L’Algérie, un acteur énergétique clé

De son côté, Sifi Ghrieb a affirmé la disponibilité de l’Algérie à accompagner le Vietnam dans le renforcement de sa sécurité énergétique. Il a également réitéré l’engagement d’Alger à mettre en œuvre les accords bilatéraux dans plusieurs domaines, tout en soulignant les valeurs communes de solidarité et de coopération.

Par ailleurs, l’Algérie confirme son rôle croissant sur la scène énergétique internationale. Les exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) ont fortement progressé au début du mois de mars, enregistrant une hausse notable par rapport au mois précédent.

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Cette augmentation s’explique notamment par la demande accrue en Europe, mais aussi par l’intérêt croissant de certains pays asiatiques. En parallèle, malgré un léger recul initial, les exportations de pétrole ont connu une reprise progressive.

Dans ce contexte marqué par l’instabilité géopolitique, l’Algérie apparaît comme un fournisseur stratégique capable de contribuer à atténuer les déséquilibres du marché mondial de l’énergie.