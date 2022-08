Pétrole : estimations des prix d’ici la fin de l’année 2022

La banque américaine « Goldman Sachs » s’attendait à ce que les prix de référence mondiaux du Brent pour les troisièmes et quatrièmes trimestres de cette année se situent entre 110 et 125 dollars le baril, tout en maintenant ses prévisions de prix pour les horizons 2023 inchangées à 125 dollars le baril.

Dans ce sens, il a été publié dans son rapport publié, ce lundi 78 aout 2022, que la demande mondiale de pétrole pourrait croître de 1,2 million de barils par jour au second semestre de cette année, et de deux millions de barils par jour en 2023.

Il a ajouté que les raisons qui poussent les prix du pétrole à augmenter sont toujours fortes, dans un contexte de déficit de l’offre actuelle bien supérieur à ses attentes au cours des derniers mois, malgré sa récente baisse due à plusieurs facteurs, dont les craintes d’une récession mondiale.

Le rapport prévoyait également que les prix de l’essence et du diesel dans les stations-service aux États-Unis augmenteraient à 4,35 dollars et 5,50 dollars, respectivement, d’ici le quatrième trimestre de l’année en cours, et en moyenne à 4,40 et 5,25 dollars pour l’année prochaine.